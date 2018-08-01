سيرة زايد في لوحة ثلاثية الأبعاد لفنان أوكراني

المصدر: دبي - البيان الإلكتروني

كثيرة هي الأعمال الإبداعية التي عكست عطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإنجازاته وما فعله في سبيل نهضة دولة الإمارات. وهو ما تحكي جانباً منه في وجهة بانورامية، لوحة ثلاثية الأبعاد للفنان الأوكراني «ديما فطوم»، وذلك في مناسبة "عام زايد".

وقال الفنان في تصريح لـ «البيان الإلكتروني»، إنه استوحى هذا العمل الفني خلال زيارته الأولى إلى الإمارات عندما شارك في مهرجان «دبي كانْفَس للرسم ثلاثي الأبعاد 2017».

وتم عرض هذا العمل الفني (المطبوع رقمياً على قماش وليس الأصل)، في الفترة من 14 إلى 28 أبريل الماضي في معرض جماعي بعنوان «زايد في قلوبنا» في معرض «آرت هب دبي» في حي دبي للتصميم.

وتكرس هذه اللوحة عمق الدلالات والمعاني التي يجسدها «عام زايد»، خصوصاً وأن موضوعها يسرد بعض الحقائق عن حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولقطات من جماليات التاريخ الإماراتي والتطور المعيشي في ظل القيادة الرشيدة.