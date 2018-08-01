فنان العرب يغني في دبي بعد غد ضمن «مفاجآت الصيف»

المصدر: دبي - البيان

يحيي فنان العرب محمد عبده حفلاً موسيقياً غنائياً حافلاً بالطرب الأصيل، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد غد، في مركز دبي التجاري العالمي في تمام الساعة 9:00 مساءً.

وينظم هذا الحفل من قبل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» بالشراكة مع بلاتينيوم ريكوردز - مجموعة إم بي سي. وبإمكان محبي محمد عبده شراء تذاكر الحفل من الموقع الإلكتروني لـ «بلاتينيوم ليست» و DubaiCalendar.com أو من أكشاك التذاكر في منطقة التجمع في مركز دبي التجاري العالمي أو من عدة مناطق في دبي من بينها: «سفن اليفن»، «هولمارك ستور»، «مركز الإمارات للصرافة»، «ذا توي ستور».

ويبدأ سعر التذاكر من 300 درهم للتذاكر الفضية، و500 درهم للتذاكر الذهبية، و900 درهم للتذاكر البلاتينية، و1,500 درهم للتذاكر الماسية و2,500 درهم للتذاكر الملكية.

استراحة

ودعا «عالم مدهش» الأمهات إلى زيارة استراحة مدهش الصحية من «ڤي إل سي سي» VLCC، شريك الجمال والصحة واللياقة في عالم مدهش، للاستفادة من مجموعة من الأنشطة التي تدعو إلى الاسترخاء فيما يتمتع الأطفال بأوقاتهم في منطقة الألعاب. وتقدم استراحة مدهش الصحية مجموعة من الخدمات. كما تعمل على تنظيم ورش عمل أسبوعية حول مجموعة من المواضيع الحياتية.

وتتضمّن الدورة الـ19 من «عالم مدهش» مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب والعروض المسرحية والمرح لكافة أفراد العائلة.