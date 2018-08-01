«رواق عوشة» و«سمارت برين» ينميان مواهب الجيل

المصدر: دبي - البيان

بدأ التعاون بين رواق عوشة بنت حسين الثقافي، و«سمارت برين» المشروع الاستراتيجي المهم، والذي يعد من مؤشرات التنمية المستدامة في الجوانب العلمية والثقافية، يؤتي أكله، حيث استقطب الرواق مجموعة من المواهب إلى برامج هذا المشروع الذي يعنى بالتعريف المتداول «اكتشاف العبقرية والتفوق في سن مبكرة وتنمية وتشجيع قدرة الطالب على الإبداع ـ زيادة الثقة بالنفس ـ تنمية المهارات الحسابية والبصرية».

وقد تم ترشيح عدد من طلبة أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين، بعد اختبارات عديدة أجراها خبراء سمارت برين، وذلك للمشاركة في أكبر تجمع عالمي للطلبة الموهوبين في (بتايا /‏‏‏‏‏‏ مملكة تايلند) للفترة من 25 لغاية 29 يوليو 2018، وجرى دعم هذه المشاركة من قبل مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، حيث تكفلت المؤسسة مشكورةً بكافة التكاليف.

وأكد القائمون على الرواق، أن التعاون المثمر بين الرواق ومبادرة سمارت برين، ومع أطراف تربوية ومجتمعية كثيرة، يمثل منصة مجتمعية خلاقة تشجع الابتكار وتحفز الطلبة لتنمية مواهبهم.