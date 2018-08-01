«الإنتاج البرامجي» تستكمل إجراءات الانضمام لأمانة «التعاون»

المصدر: دبي - البيان

أكد علي الريس، المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماعات تتواصل في الكويت استكمالاً لإجراءات انضمام المؤسسة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وأشار الريس إلى أنه تطبيقاً لآلية الإجراءات المالية والإدارية المعمول بها في الأمانة العامة، انطلقت في مقر المؤسسة بالكويت الاجتماعات الخاصة باستكمال إجراءات انضمام المؤسسة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وقد جمعت تلك الاجتماعات التي تواصلت على مدى يومي 29 - 30 يوليو الجاري، كلاً من المدير العام للمؤسسة مع فريق عمل الأمانة العامة المكون من مسلط عبدالله السبيعي مدير الإدارة المالية، وفهد يوسف القصبي مدير إدارة الموارد البشرية.

وأشاد المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك بالدعم الذي تحظى به المؤسسة من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي أشاد بجهود المؤسسة الإعلامية ومسيرتها الحافلة بالإنجازات. كما ثمّن علي الريس مبادرات الأمين العام في استكمال إجراءات انضمام المؤسسة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بوصفها المظلة الحقيقية للمؤسسات الخليجية المشتركة.