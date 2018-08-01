«تجارب» تروج الثقافة والتراث الإماراتيين

المصدر: أبوظبي - البيان

تتعاون دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي و«إير بي إن بي»، المنصة الإلكترونية العالمية لخدمات الضيافة، في مبادرة جديدة للترويج لبرامج الجولات السياحية والثقافية في أبوظبي «تجارب إماراتية».

وتوفر «تجارب إماراتية»، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، باقة مختارة من 20 جولة ورحلة يصممها ويقودها مواطنون يقدمون ثراء وعراقة الثقافة والتراث والتاريخ الإماراتي. وأدرجت «إير بي إن بي» هذه الجولات ضمن قائمتها «تجارب» .وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي: يأتي التعاون مع «إير بي إن بي» لعرض جولات «تجارب إماراتية» ضمن منصتها الإلكترونية العالمية امتداداً لجهودنا المتواصلة والتزامنا بالترويج للمقومات السياحية والثقافية في أبوظبي، وتقديمها لأكبر قطاع ممكن من الزوار المستهدفين.

وقال هادي موسى، مدير عام «إير بي إن بي» في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ورئيس وحدة تنمية الأعمال التجارية :«سعداء بهذا التعاون مع دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي.