جولات وحكايات «دبي أكواريوم» تروي عوالم الحياة البحرية

المصدر: دبي - البيان

يقدم «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» في دبي مول، عرضاً حصرياً للمقيمين في الدولة خلال موسم الصيف، ويتيح لهم الاستمتاع باستكشاف العالم المذهل للحياة البحرية ومشاهدة أروع فصائل الحيوانات المائية المذهلة من مسافة قريبة، بسعر خاص على التذاكر التي تتوافر للمقيمين بـ90 درهماً فقط عوضاً عن السعر الأصلي البالغ 120 درهماً.

تجارب

كما يمكن لزوار «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» اختبار العديد من التجارب الترفيهية والتعليمية المميزة، مثل «لقاء أسماك القرش» و«الغوص في القفص» و«الغوص مع أسماك القرش»، وغيرها الكثير. وبالإضافة إلى ذلك، تتاح للزوار فرصة مشاهدة عروض إطعام أسماك القرش، واكتساب معلومات قيّمة عن منظومة الحياة البحرية.

فعاليات

كما يقدم «دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» فعاليات تحفل بالتشويق والترفيه والفائدة أيضاً، ورؤية ومتابعة حركة عدد كبير من الكائنات المائية، وجهاً لوجه، بما في ذلك أكثر من 70 فصيلة بحرية، ونحو 300 من أسماك القرش والراي.