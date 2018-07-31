«يللا نرمس».. إضاءة على الإرث الإماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

صدر كتاب بعنوان «يللا نرمس» لمؤلفه ناصر إسليم، الأستاذ والمحاضر في اللغة العربية بجامعة نيويورك أبوظبي، ويسعى الكتاب لإلقاء الضوء على الإرث والثقافة الغنية لدولة لإمارات، ويتضمن أكثر من ألفي كلمة وتعبيراً إماراتياً ليعرّف القراء على اللهجة الإماراتية الشائعة. وقال ناصر إسليم: «إن تعلم معاني الكلمات من خلال البحث عنها في القاموس قد أثبت عدم جدواه، بخلاف تعلم المفردات والعبارات في سياقها الطبيعي.

ويأخذ هذا الكتاب القراء في رحلة ممتعة وسلسة يتعرفون من خلالها على كيفية تنسيق الكلمات مع بعضها البعض باللهجة الإماراتية، لتعبر عن معنى حقيقي».