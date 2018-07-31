فنون وعلوم «عالم مدهش» ترتقي بمهارات الصغار

المصدر: دبي - البيان

باقة من الفوائد يوفرها «عالم مدهش» للصغار خلال العطلة الصيفية، عبر مجموعة من الأنشطة المسلية الغنية بمضمونها الترفيهي والمعرفي، التي تزيد من مهاراتهم وتنمي فيهم العديد من القدرات الذهنية والبدنية.

وتبرز في هذا العام مبادرته بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية الخاصة بتعريف أفراد العائلة بمهارات جديدة في أجواء من المرح والترفيه في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن حملة #وتحلو_بها_المعرفة، التي أطلقتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية. كما تحفل برامج الحدث بالأنشطة الفنية والثقافية والعلمية التي تعزز قدرات ومهارات الصغار.

حملة

وتهدف الحملة، في سياق توجهات "عالم مدهش"، إلى اكساب الأطفال مهارات جديدة خارج إطار المنهاج الدراسي، بفضل الأنشطة التثقيفية والتعليمية الممزوجة بالترفيه والتسلية، والتي تقام خارج المدرسة، حيث تعود بمنافع كثيرة على الأطفال، إذ إنها توسّع آفاقهم العقلية وتعزّز لياقتهم البدنية وتأخذهم في عالم من البهجة والسعادة.

أنشطة

ويمكن للأطفال المشاركة في الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية الحماسية، وبمقدورهم خلالها اختبار توازنهم وتركيزهم وشجاعتهم وتعلّم مهارات جديدة مميزة في الوقت ذاته من خلال لعبة القفز بالحبل، وإصابة الأهداف، وألعاب التسلّق المتواجدة في عالم مدهش. وتشكّل الرياضة جزءاً مهماً من «عالم مدهش»، إذ يستطيع الأطفال لعب كرة السلة وكرة القدم، والتمتع بلعبة القفز على «الترامبولين»، واستعراض مهاراتهم على حلبة التزلّج المغلقة.

أنشطة متنوعة

ورش

كما تنظم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ضمن «استكشفوا الجديد في العلوم» ورش عمل في «عالم مدهش» وتدعو العلماء الناشئين إلى توسيع آفاق معرفتهم في الألمنيوم بطريقة مسلية وتفاعلية، حيث سيتمكن المشتركون من صنع روبوتات بواسطة الألمنيوم.

أنشطة

ويقيم استوديو «هابي بوكس» ضمن «أطلقوا العنان لإبداعاتكم» أنشطة تثقيفية واجتماعية للأطفال في «عالم مدهش» تحفّزهم على الابتكار، فيما يستمتعون في المشاركة بمجموعة متنوعة من الفنون والحرف اليدوية. كذلك، الاطلاع على عالم «هالو كيتي»، حيث يمكن للأطفال الرقص والتنكّر بالأزياء والتعبير عن أنفسهم من خلال الموسيقى والفنّ والأزياء.

وتتضمّن الدورة الـ19 من «عالم مدهش»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 25 أغسطس، مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب والعروض المسرحية والمرح لكل أفراد العائلة من الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساء.