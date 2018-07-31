هنيدي يعود للمسرح بعد غياب 16 عاماً

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يعتزم الفنان محمد هنيدي الوقوف على خشبة المسرح من جديد بعد غياب 16 عاماً، حيث يقوم هنيدي حالياً بالتحضير لعمل مسرحي من المقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، تحت عنوان «صراع في الفيلا» من تأليف أحمد عبد الله وإخراج مجدي الهواري.

ورغم أنه من المقرر الكشف عن البوستر الدعائي للمسرحية الأيام المقبلة، تمهيداً لبدء الدعاية للمسرحية، إلا أن هنيدي يتكتم تفاصيل العمل أو حتى الممثلين المشاركين به، مكتفياً بالقول بأن عدداً كبيراً من النجوم يشاركونه بطولة المسرحية، وأنها ستكون مفاجأة لجمهور المسرح.

وكان هنيدي قد أكد في وقت سابق أن المسرح هو كل حياته، ولا يمكن أن يبتعد عنه، لافتا أن سر ابتعاده خلال الفترة الماضية كان بسبب انشغاله بتكوين رصيد في السينما والتلفزيون، وبعدما حقق ذلك قرر العودة للمسرح من خلال عرض سيكون مفاجأة للجميع.

يشار أن آخر أعمال هنيدي المسرحية «طرائيعو»، للمخرج سمير العصفوري وتأليف نبيل أمين، وشارك في بطولة العمل الفنان الراحل محمد شرف وعلاء مرسى وحنان ترك وغادة عبد الرازق ولطفي لبيب ومحمود الجندي.