«التطوير المؤسسي» موضوع ورشة في مركز جمعة الماجد

المصدر: دبي- البيان

في إطار الموسم الثقافي الصيفي، نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث الورشة التدريبية الثالثة أول من أمس، بعنوان «الاتجاهات الاستراتيجية في التطوير المؤسسي»، قدمها د. صالح الهياشي الباحث والخبير في التطوير الاستراتيجي، وشهدت الورشة حضور 38 متدرباً ومتدربة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال الهياشي: يمكن تلخيص أهداف هذه الورشة من خلال استيعاب وفهم ثلاث نقاط: الأولى استيعاب وفهم التطوير المؤسسي ونماذجه، والثانية منظومة التفكير والتخطيط الاستراتيجي، والثالثة أهم الأساليب في بناء الجودة الشاملة.

وتضمنت الورشة عدداً من المحاور، منها: سمات وملامح بيئات العمل اليوم، ومفهوم العمل المؤسسي وعناصره وخصائصه وأهدافه.