«عمر» يعرّف أطفال «عالم مدهش» بأهمية الإحصاء

المصدر: دبي - البيان

المرح والمعرفة لا يزالان عنوان أجواء مفاجآت صيف دبي، إذ لا يكاد يخلو مكان في الإمارة إلا ويحتضن إحدى فعاليات وبرامج الترفيه التي تجتذب إليها الكـــبار والصغار..وفي هذا الإطار، نظم «عالم مدهش»، أخيراً، وبالتعاون مع مركــز دبي للإحصاء، فعالية مجتمعية توعوية تتمثل في عرض ترفيهي بعنوان "متعة الإحصاء مع الإحصائي عمر"، والذي تضمن استعراض فيلم تعريفي بأهمية عمل مركز الإحصــاء والجهد الكبير الذي يبذله موظفو الإحصاء في الميدان خلال زياراتهم الميدانية للمنازل والمنشآت، ويحث الفيلم المجتمع علــى التـــعاون والتـــفاعل مع موظفي الإحصاء، مما يسهل عملهم ويخلص بنتـــائج دقيقة تنعكس بالنهاية بشكل إيـــجابي على المجتمع.

وتفاعل جمهور «عالم مدهش» مع الإحصائي عمر من خلال الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بعمل الإحصائي في الميدان، كما تم توزيع الجوائز والهدايا التذكارية على الحضور. ويعاد العرض في 2 و9 و 16 أغسطس في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح «عالم مدهش».

حلا الترك في فستيفال سيتي

ومن أبرز ما سيستمع به سكان دبي هو الحفل المجاني الذي سيختتم به «دبي فستيفال سيتي مول» فعاليات مهرجان «مفاجآت صيف دبي» مع النجمة البحرينية الشابة حلا الترك يوم السبت 4 أغسطس عند الساعة 8:30 مساء في «فستيفال سكوير». وتعليقاً منها على الحفل المرتقب، قالت حلا الترك: لا يسعني الانتظار إلى حين موعد الحفل الذي سأحييه لأول مرة منذ أربع سنوات في «فستيفال سكوير» بدبي. أعد الجـــمهور بحضور حفل رائع سيلهب الأجواء، بفضل منسق الأغاني والراقصين المبدعين، وسأقدم لهم أغاني جديدة من الإصدارات القادمة.

حلا الترك تحيي ختام فعاليات المهرجان بحفل فني | من المصدر

ومن المقرر أن تطـــلق حلا خط الأزياء الأول لها بالتعاون مع علامة «بوكا أند بوكــا» يوم السبت 4 أغسطس حصرياً في متجر «روبنسونس». كما ينظم المول عرض أزياء مصغر للضيوف في الساعة 6 مساء، وسيحظى المتسوقون بفرصة الحصول على تذكـــرة مجانية لحضوره عند شراء أي قطـــعة من تشكيلة الأزياء الجديدة، التي ستطلقها حلا الترك.