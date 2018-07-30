تشكيل وسينما وحوارات في موسم معرض 421 الجديد

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن معرض421 المركز الفني والإبداعي في أبوظبي، عن فعاليات يخطط لتقديمها بموسمه الذي يبدأ في شهر سبتمبر المقبل، حيث سيحظى الزوار بفرصة اختبار برنامج حافل بالمعارض الخاصة بالفنانين الناشئين والمخضرمين ومشاهدة عروض الأفلام الحصرية وحضور جلسات الحوار والنقاش وتنمية مواهبهم الإبداعية، عبر سلسلةٍ من ورش العمل التفاعلية والمفيدة.

ويبدأ المعرض موسمه الجديد بافتتاح النسخة الثالثة من معرض المجتمع والنقد الفني، الذي يعرض عمل الفنانين الموهوبين من الدفعة الخامسة لمنحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 2017/‏ 2018، كما يعود «فن أبوظبي» إلى المعرض مقدماً سلسلة من المعارض الفنية التجارية، أبرزها «كوادرو فاين آرت غاليري» الذي يقدم أعمال الفنان والمصور الفوتوغرافي اللبناني كميل زكريا، كما يقدم معرض أعمال فناني صالة العرض «حافظ غاليري».