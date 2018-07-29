«ناسا» نقلت خسوف القمر من الإمارات مباشرة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قال المهندس محمد عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، إن وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» استعانت بالبث المباشر عبر «يوتيوب» لمركز الفلك الدولي الذي تم من أمام كورنيش أبوظبي يوم الجمعة الماضي لرصد خسوف القمر وإعادة بثه للعالم، مشيراً إلى أن الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط كانت من أفضل مناطق العالم لرصد ومشاهدة الخسوف بصورة واضحة.

وبرعاية ودعم وكالة الإمارات للفضاء قام مركز الفلك الدولي برصد ظاهرة أطول خسوف كلي للقمر ابتداء من الساعة الثامنة مساء من يوم الجمعة وحتى الساعة الواحدة من صباح أول من أمس، بمنطقة شارع الكورنيش حيث استقطب الحدث أعداداً كبيرة من الجمهور والمهتمين وتمكنوا من رؤية الظاهرة بالعين المجردة وعبر التلسكوبات المختلفة إضافة إلى البث المباشر.