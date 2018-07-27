الإمارات تشهد «خسوف القرن» الليلة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ وام

تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة الليلة، ظاهرة أطول خسوف كلي للقمر في القرن الـ 21، حيث استكملت الجهات المعنية استعداداتها في هذا الخصوص. وأعلنت وكالة الإمارات للفضاء رعايتها مجموعة من فعاليات الرصد الفلكي للظاهرة، التي ينظمها عدد من المراكــــز الفلكية في الدولة.

ويعد هذا الخسوف الأطول في القرن الحادي والعشرين، وذلك منذ أن يبدأ دخول القمر في شبه الظل فدخوله في الظل، ومن ثم خروجه من الظل وشبه الظل، إذ يستغرق الأمر 6 ساعات و16 دقيقة و48 ثانية. ويبدأ الخسوف الكلي عند الساعة الحادية عشرة والنصف مساء، وتكون ذروته عند الثانية عشرة و23 دقيقة من صباح السبت، وينتهي عند الواحدة و13 دقيقة صباحاً، ويستمر 103 دقائق، وسيكون العالم العربي، خاصة المنطقة الشرقية فيه، من أفضل مناطق العالم لمشاهدة الخسوف.

وأوضحت «الإمارات للفضاء» أنه يمكن للجمهور زيارة مراكز الرصد لمتابعة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، وهي: مركز الفلك الدولي في أبوظبي، ومرصد الإمارات الفلكي المتحرك، ومرصد السديم، ومركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، ومجموعة دبي للفلك، إذ بإمكانهم رؤية الخسوف بوضوح، من خلال المرافق والتلسكوبات العالية الجودة التي تتميز بها لكون العالم العربي خاصة المنطقة التي تقع في نطاقها دولة الإمارات ستكون من أفضل مناطق العالم لمشاهدتها بشكل كامل.