شرطة أبوظبي توفر «تلسكوبات» خاصة للجمهور

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى مشاركتها في رصد أحدث ظاهرة الخسوف الكلي للقمر خلال القرن الواحد والعشرين.

وقال المقدم سليمان محمد الكعبي، مدير إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي: تأتي مشاركة شرطة أبوظبي في الحدث بإطار مواكبة الأحداث واستشراف المستقبل.

وذكر الباحث الفلكي والمبتكر، المهندس نزار سلام، من منتسبي شرطة أبوظبي، رئيس فريق مرصد الإمارات الفلكي المتحرك، أن مراقبة الخسوف الكلي للقمر ستتم من خلال «المرصد المتحرك» الذي يعدّ الأول من نوعه في المنطقة.

وأضاف، انه سيتم تقديم شروح مبسّطة للجمهور عن الظاهرة الكونية، وبث الحدث مباشرة عبر شاشات العرض الخارجية، وكاميرات تصوير متخصصة، وتنصيب عدد من التلسكوبات الفلكية بأقطار وأحجام مختلفة للفئات العمرية المختلفة.