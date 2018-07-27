«حي دبي» يطلق «لنصمّم للخير» لتمكين ترابط المجتمع

المصدر: دبي - البيان

أعلن «حيّ دبي للتصميم» عن إطلاق «لنصمّم للخير»، وهو مشروع يهدف إلى تعزيز الترابط في مجتمع التصميم من خلال التعاون الإبداعي الذي يدعم ويشجع التطور الاجتماعي داخل الإمارات.

ويقوم المشروع على ثلاث ركائز رئيسة، هي: «التصميم من أجل تهيئة المساحات» الذي يهدف لإعطاء الأولوية لحلول التصميم التي تشجع الإبداع والتعاون في البيئات العامة، و«التصميم المستدام» وينص على أن حلول التصميم المقدمة يجب أن تزيد من القيمة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى البعيد، و«التصميم من أجل التمكين» الذي ينص أن حلول التصميم المقدمة يجب أن تمكّن الناس وتتحدى التصورات القائمة.

مجسمات أغنام «شيك شيب» تمثّل العطاء والخير | من المصدر

إبداع

وتعليقاً على إطلاق المشروع، قال محمد سعيد الشحي، الرئيس التنفيذي لحيّ دبي للتصميم: يقدم التصميم حلولًا لمختلف المشاكل، ومن خلال قوة التصميم يمكننا تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات بشتى أنواعها. وقد أثبت التعاون أيضاً أنه يساعد على تحقيق قدر أكبر من الإبداع والحلول المتطورة. ويعتمد قرارنا في حيّ دبي للتصميم لإطلاق مبادرة «لنصمّم للخير» على هذه الأساسيات.

وفي إطار برنامج «لنصمّم للخير»، سيتم خلال عام 2018 طرح مشروعين: الأول بعنوان «الشبكة» وهو تعاون بين مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد والمصممة الإماراتية روضة الشامسي؛ حيث قام حي دبي للتصميم بتكليف روضة بتصميم ثلاثة هياكل تظليل لحي دبي للتصميم من خلال مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد. وسوف يستفاد من العائدات لتعليم النساء ومساعدتهن في مواصلة تطوير وتعزيز مهاراتهن.

100

وأما في المشروع الثاني «ديزاين 100»، فقد دعا حيّ دبي للتصميم مصممين من جميع أنحاء دولة الإمارات لتصميم قطعة من الأثاث أو أداة وظيفية، حيث ستقوم لجنة التحكيم باختيار القطعة الفائزة التي سيتم إنتاج 100 قطعة منها من خلال حيّ دبي للتصميم بالتعاون مع الشريك العلمي المجلس الأميركي لتصدير الأخشاب الصلبة وبيعها لعامة الناس خلال أسبوع دبي للتصميم. وسيتم تخصيص جميع عائدات البيع لدبي العطاء من أجل تخفيف معاناة اللاجئين السوريين.

وفي عام 2016، قدم حيّ دبي للتصميم مع نقاش غاليري، معرضاً فنياً تم فيه توزيع 100 مجسم على هيئة غنمة باسم «شيك شيب» حول الحيّ لتمثل العطاء والخير. وقد شارك في هذا المشروع العديد من الشركاء المبدعين في الحي، بما في ذلك All Things Mochi وآية البيطار وفادي سريّ الدين وMonogram وSauce الذين ساعدوا في تصميم مجسمات الأغنام. وقد تم منح جميع عائدات المزاد العلني للمجسمات إلى مؤسسة الجليلة الخيرية.