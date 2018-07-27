الخسوف ظاهرة طبيعية لا علاقة لها بالبراكين والزلازل

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، أن خسوف القمر الذي يشاهد اليوم في عدد كبير من قارات العالم، وفي كل أنحاء الإمارات يعد ظاهرة طبيعية لا أثر لها على الكرة الأرضية ولا علاقة لها بالبراكين والزلازل، كما أنه يعد أطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

وجاء ذلك خلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة.وأضاف: إن الخسوف يحدث بسبب موقع الأرض بين الشمس والقمر، والكسوف يقع بسبب موقع القمر بين الشمس والأرض، كما أن الخسوف الذي سيحدث اليوم سيشاهد في جزء من قارة أستراليا وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا وكل البلدان العربية، لأن نصف الكرة الأرضية مقابل الشمس والآخر مقابل القمر.