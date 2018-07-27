«سما دبي» تواكب أطوار «القمر الدموي» اليوم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام مواكبتها لظاهرة خسوف القمر الكلي، التي تعرف علمياً بظاهرة «القمر الدموي»، وذلك من خلال حلقة خاصة ستبث على قناة سما دبي مساء اليوم ابتداء من الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش، ومن إعداد وتنفيذ الإنتاج وسام كتكت.

وتستضيف الحلقة الخاصة على قناة سما دبي: راشد عبد الله الزعابي- متخصص اتصال حكومي في وكالة فضاء الإمارات، وغسان الرفاتي-المسؤول الإعلامي في مجموعة دبي للفلك، وفضيلة الشيخ طارق العمادي -رئيس قسم الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. ويتابع الجمهور مجموعة تقارير أعدت بالتعاون مع مركز الأخبار وبتقنية «هولوغرام» من مراسلي قنوات مؤسسة دبي للإعلام في كورنيش أبوظبي وحديقة المشرف بدبي والعديد من المواقع المختارة الأخرى للنقل الحي والمباشر لهذه الظاهرة.

متابعة

كما أطلقت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بالمؤسسة، مسابقة لتصوير ظاهرة «خسوف القمر الكلي» ابتداء من مساء الغد، لجميع متابعي حسابات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال التقاط صورة لهذه الظاهرة من أحد المواقع في دبي واستخدام الوسم (#خسوف_القمر_دبي)، على أن تغلق فرص المشاركة والفوز بجوائز قيمة منتصف ليل (29 يوليو) الجاري، بالإضافة إلى متابعة هذه الظاهرة الفلكية عبر حسابات المؤسسة الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي.