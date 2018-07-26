فرج بن حمودة يحكي إنجازات زايد ومناقبه

المصدر: دبي- البيان

يواصل فرج علي بن حمودة، في الجزء الثاني من شهادته ضمن برنامج «عام زايد»، على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، خلال حلقة يوم غد، الحديث عن مناقب وإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، راوياً المواقف المشرفة لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعارضاً لأدواره الوطنية والإنسانية النوعية والكثيرة، ولذخر الخير الذي رسخه وقوى بنيانه في مجتمع الإمارات.

كما يتحدث فرج علي بن حمودة بلسان ومن موقع شاهد العيان الذي خبر شيم ونبل الشيخ زايد، عن كثب، وعايش التحولات التي رافقت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أسس صرحه الوالد القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مبيناً ملامح وركائز عبقرية قائد حوّل المستحيلات إلى حقائق ونجاحات في جميع المجالات، ورسخ أساساً متيناً للوطن قوامه المنعة والترابط والتعلق بالخير والإخلاص للإنسانية جمعاء.

اهتمام

ويتطرق فرج علي بن حمودة، في شهادته عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى الهجن ودور الراحل الكبير في التأسيس لرياضة الهجن في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي، كما يتوقف عند مسابقات «مزاينة» الإبل التي اهتم بها الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، وحرص على حضور فعالياتها المتنوعة، إلى جانب اهتمامه الكبير بكافة الأنشطة التراثية والثقافية. ويأتي إطلاق مؤسسة دبي للإعلام للبرنامج الجديد «عام زايد»، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2018 «عام زايد»، وليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وبالتزامن مع الذكرى المئوية الأولى لميلاد الراحل الكبير، وإبراز دوره في تأسيس وبناء ونهضة الدولة إلى جانب إنجازاته إقليمياً وعالمياً، وتجسيد مكانته الاستثنائية والفريدة محلياً وعربياً ودولياً.

ويركز البرنامج الجديد على المبادرات والفعاليات المصاحبة لهذا العام، والتي يمكن من خلالها توثيق رؤية «عام زايد» تلفزيونياً، كما يستضيف عدداً كبيراً من شخصيات الرعيل الأول التي عاصرت المغفور له الشيخ زايد، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية والاجتماعية التي تبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها شخصية الشيخ زايد التاريخية ومبادئه وقيمه العالمية كمثال لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم ومن أكثرها إلهاماً في صبره وحكمته ورؤيته الثاقبة.

نهضة شاملة

وتنضم قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك، لتقديم البرنامج الجديد بهدف إبراز دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ووضع وترسيخ أسس نهضتها الحديثة، وإنجازاتها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تقدير شخصه، رحمه الله، وما جسَّده من مبادئ وقيم.

موعد

ويبث برنامج «عام زايد»، كل جمعة على شاشات قنوات مؤسسة دبي للإعلام في بث مشترك ابتداء من الساعة: 14:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 10:00 بتوقيت غرينتش، وهو من تقديم الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي، وإخراج محمد آل رضا، والمنتج المنفذ فتيحة شواط التي تتولى أيضاً مهمة الإعداد، فيما الإشراف لعبد الله السركال.