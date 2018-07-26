«تايم»: «جميرا سيركل» أحد أفضل مواقع العالم لمشاهدة الخسوف الكلي

المصدر: دبي - وام

أعلنت شركة «نخيل» للتطوير العقاري تنظيم فعالية لمشاهدة خسوف القمر، غداً، في موقع «قرية جميرا سيركل» بدبي، وذلك بعد اختياره من قِبل مجلة «تايم» أحد أفضل المواقع في العالم لمشاهدة خسوف القمر الكلي.

وستقام الفعالية المجتمعية في حديقة الثاني من ديسمبر «المنطقة رقم 14»، التي ستتيح لعشاق علم الفلك التخييم والاستمتاع بكل التسهيلات التي سيتم توفيرها في الفترة التي تسبق أطول خسوف كلي للقمر في القرن الـ21.

وتبدأ من الساعة 9:30 مساءً وحتى الساعة 1:30 صباحاً، حيث من المتوقع أن يبدأ الخسوف الكلي نحو الساعة 11:30 مساءً، وسيكون الوقت المناسب للمشاهدة ما بين الساعة 12:20 و1:15 من صباح يوم السبت، وذلك وفقاً للخبراء.

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يذكر أن العالم يشهد ليلة الجمعة في الـ 27 من يوليو الجاري أطول خسوف كلي للقمر في القرن الواحد والعشرين، إذ ستبلغ مدة الخسوف الكلي ساعة و42 دقيقة و57 ثانية، وسيكون العالم العربي، خاصة المنطقة الشرقية من أفضل مناطق العالم لمشاهدة الخسوف.

وسيبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل عند الساعة 9:15 مساء بتوقيت الإمارات، ويبدأ الخسوف الجزئي عند الساعة 10:24 مساء، وسيبدأ الخسوف الكلي في الساعة 11:30 مساء، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 00:22 من صباح يوم السبت 28 يوليو بتوقيت الإمارات، وسينتهي الخسوف الكلي في الساعة 01:12 صباحاً، في حين سينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 02:19 صباحاً، وسيخرج القمر من منطقة شبه الظل وينتـــهي الخســـوف بشــكل كامل في الساعة 03:29 من صباح يوم السبت.