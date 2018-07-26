السيرة والتوثيق في السرد الخليجي النسوي

المصدر: غرافيك: محمد أبوعبيدة

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بحسب الدكتور والباحث البحريني فهد حسين في كتابه «السرد النسوي الخليجي»، فإنه منذ إصدار «مذكرات أميرة عربية» في عام 1886، لسالمة البوسعيدي، ابنة سلطان زنجبار، وترجمتها إلى لغات عالمية، لم نرَ في تاريخ السرد النسوي الخليجي بعد تلك السيرة التوثيقية لتاريخ المنطقة أي أثر حتى عام 1958. ونورد فيما يلي، وفقاً لما جاء في الكتاب، سبعة أفلام خليجية وأعمالهن الروائية التاريخية:

ـــ سميرة خاشقجي من المملكة العربية السعودية، كتبت رواية «ودعت آمالي» وأصدرتها عام 1958.

ـــ فاطمة العلي، كاتبة كويتية، مؤلفها الأول «وجوه في الزحام» صدر عام 1971.

ـــ فوزية الرشيد، كاتبة من مملكة البحرين، ألّفت رواية «الحصار» صدرت عام 1983.

ـــ رجاء عالم، روائية من المملكة العربية السعودية، مؤلفة رواية «طوق الحمام» أصدرتها 2010.

ـــ ريم الكمالي، روائية من دولة الإمارات، أصدرت رواية بعنوان «سلطنة هرمز» عام 2013.

ـــ وداد خليفة النابودة، روائية من دولة الإمارات، أصدرت روايتها الأولى عام 2015.

ـــ بشرى خلفان، روائية من سلطنة عمان، أصدرت روايتها التاريخية «الباغ» عام 2016.

