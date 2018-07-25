مشاريع نوعية تعزز المشهد الجمالي في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي ممثلاً في ذراعه الإبداعية براند دبي عن الدخول في تعاون استراتيجي مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتنفيذ سلسلة من المشاريع النوعية بهدف تعزيز المشهد الجمالي في إمارة دبي، وضمن عدد من مناطقها الحيوية من خلال نشر أعمال فنية وجداريات ضخمة في جهد يهدف لإبراز الروح الخاصة التي طالما اتسمت بها دبي كمدينة عربية الهوية وعالمية الطابع، وتروي قصة مدينة تطورت بسرعة فائقة لتصبح خلال عقود قليلة واحدة من أسرع مدن العالم نمواً وأكثرها تشجيعاً على الإبداع وعناية بالمبدعين.

ملامح جديدة

ووقع مذكرة التفاهم في هذا الخصوص، مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومنى غانم المرّي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. وتضع المذكرة الإطار العام لهذا التعاون الذي سيمتد على مدار السنوات الثلاث المقبلة والذي من المنتظر أن تسهم ثماره في إضفاء ملامح جديدة لمدينة الإبداع تخدم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى متحف مفتوح.

وسيشمل التعاون تطوير مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع نخبة من الفنانين الإماراتيين والعالميين، في ضوء شبكة العلاقات التي أسسها براند دبي مع عدد كبير من المبدعين سواء داخل الدولة أو من مختلف أنحاء العالم من خلال العديد من الفعاليات التي يتولى تنظيمها بصفة سنوية ومن أبرزها مهرجان دبي كانفس الذي بات اليوم يُنظر إليه إحدى أهم فعاليات الرسم ثلاثي الأبعاد على مستوى العالم أجمع.

مطر الطاير ومنى المرّي وفريقا عمل «براند دبي» و«هيئة الطرق والمواصلات» في صورة جماعية

مواصفات

واتفق الجانبان على تحديد أهم وأنسب المواقع في دبي لتنفيذ المشاريع المُعتمدة والتي تم اختيارها من بين عشرات الأفكار التي تقدّم بها الفنانون وفقاً للمواصفات التي تم تحديدها لهم، وبما يتلاءم مع طبيعة تلك المواقع والمناطق المحيطة بها ومستوى التدفقات المرورية التي تشهدها يومياً وكذلك العناصر البيئية والطبيعية للمكان إن وجدت، بما يكفل تناسق أفكار الأعمال الفنية المقترحة مع المكان وتفادي أي تنافر مع مكوناته، وضمان تحقيق أعلى درجات اتساق المعنى والمضمون مع الإطار المكاني العام الذي سيتواجد فيه العمل الفني وبما يؤدي إلى أرقى مستويات الإبداع تكاملاً مع كل العناصر المحيطة بالعمل.

مواقع

وستتضمن المواقع التي سيتم تنفيذ المشاريع الفنية فيها أعمدة وجدران الجسور بما في ذلك جسور المترو، وجسور عبور المشاة، ومحطات حافلات النقل العام والأنفاق، وغيرها من المساحات المفتوحة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير تلك الأعمال التي ستتراوح ما بين اللوحات والرسوم الجدارية العملاقة والتكوينات الفنية الحديثة التي ستحول الجدران إلى أعمال إبداعية تنبض بالحيوية والطاقة الإيجابية.

لمسات جميلة

وأعرب مطر الطاير عن ترحيبه بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر براند دبي مؤكداً أن الهيئة تحرص على إضفاء لمسات جمالية على مختلف تصاميم مشاريع الطرق وتحديداً التقاطعات المجسّرة والجسور والأنفاق، ومثال على ذلك التصميم الفريد من نوعه لجسر الشندغة الذي يعتمد على فكرة اللامحدودية (infinity)، وكذلك جسر التسامح للمشاة على قناة دبي المائية، وهو عبارة عن جسر معلق بقوس بيضوي بارتفاع 50 متراً، ويعد اليوم أحد المعالم السياحية البارزة في دبي، إلى جانب التصاميم المميزة لمحطات مترو دبي.

أفكار مبتكرة

وأضاف الطاير: تعمل الهيئة على تبني الأفكار المبتكرة مع مواصلتها تطوير منظومة النقل وشبكة الطرق بما يلبي احتياجات الحركة التنموية القوية في دبي وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية، وقال إن اسم دبي بات اليوم مقترناً بالإبداع والابتكار ما يستدعي مواكبة ذلك بالتفكير والعمل خارج الأطر التقليدية. ونوّه بقيمة التعاون بين مختلف هيئات ودوائر حكومة دبي في إبراز الوجه الحضاري للإمارة، مُثمناً التعاون مع براند دبي في تطوير إضافات جمالية لدبي بما يتماشى مع صورتها كمدينة تتمتع بمكانة مرموقة بين أكثر مدن العالم تقدماً، وقال إن تجميل الطرق والجسور يضفي مظهراً حضارياً جديداً يتماشى مع المكانة العالمية لدبي ويكسب طرقها إضافات تزيد من رونقها.

مدينة الإبداع

ومن جهتها، أكدت منى غانم المرّي، تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به هيئة الطرق والمواصلات في سبيل تطوير منظومة التنقل وشبكة الطرق في دبي والتي أصبحت بدورها من السمات المميزة للإمارة ومن أهم مقومات نهضتها الحديثة وأبرز العناصر الداعمة للأنشطة التنموية والاستثمارية المتنامية في الإمارة، مؤكدة اعتزاز المكتب الإعلامي بالتعاون الاستراتيجي مع الهيئة ولا سيما في إطار هذه المبادرة بما لها من أثر في تعزيز المشهد الجمالي وإبراز الشخصية المميزة لمدينة الإبداع والمبدعين.

وأضافت: تعد الطرق من أهم مقومات حداثة المدن وتقدمها وتطورها، ودبي تتمتع بشبكة طرق فائقة التميز، لذا كان التفكير في ربط هذه الميزة التي تبلور مكانة دبي كإحدى مدن العالم الأكثر تطوراً عبر توظيف الإبداع الذي كان وسيظل مرتبطاً بجوهر حركة التنمية والتطوير في الإمارة، ولا شك في أن الإبداع الفني هو الأجدر للتعبير عن هذا الارتباط، والأكثر قدرة على توصيل هذه الرسالة لجمهور عريض من الناس يقدر يومياً بمئات الآلاف من مستخدمي الطرق، ونشر العناصر الجمالية في جنبات دبي يسهم في إبراز نهجها المُبدع ويضيف بُعداً تعبيرياً جديداً لقصة نجاحها المُلهِمة.

حرص

وتابعت منى غانم المرّي: يأتي هذا التعاون في إطار مواصلة «براند دبي» العمل مع كافة الجهات المعنية في دبي لتنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في شأن تحويل دبي إلى «متحف مفتوح» ونحن حريصون على أن يضم هذا المتحف بين جنباته أعمالاً على قدر رفيع من التميز بموضوعات متنوعة نواكب بها نجاحات دبي وإنجازات دولة الإمارات المشهود لها عالمياً على وجه العموم.

خبرات

وعن دور الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، قالت نهال بدري، مدير براند دبي: نحن سعداء بتعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات بما لها من إنجازات مشهودة، وقد حرصنا على ضمان نجاح هذا التعاون بتوظيف الخبرات المتراكمة التي كونها فريق براند دبي على مدار سنوات من العمل عن قرب مع العديد من المؤسسات والمبدعين من داخل وخارج الدولة في إطار سلسلة من المشاريع والمبادرات عمدنا فيها إلى إبراز الجوانب المُبدعة في شخصية دبي بعد أن نجحت في ترسيخ سمعتها في مقدمة المدن المشاركة في صنع ملامح المستقبل، ومن قبل ذلك نجاحها في ترسيخ مكانتها العالمية كمركز مالي وتجاري محوري على ساحة الاقتصاد العالمي.

دبي رمز الحداثة

وأكدت بدري أن جهود براند دبي تستند في جانب كبير منها إلى مد جسور التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وحتى الخاصة، يجمعهم في ذلك هدف واحد وهو تعزيز صورة دبي وسمعتها كمدينة أصبحت اليوم ترمز للحداثة والمعاصرة بكل معانيها، وبما يعبر عن نسيجها المجتمعي الثري وما يضمه من ثقافات تنسجم جميعها ضمن إطار واحد يهدف إلى تأكيد موقع دبي في طليعة مدن العالم.

وأعربت نهال بدري عن ثقتها بأن التعاون الذي سيجمع براند دبي بهيئة الطرق والمواصلات في دبي على مدار السنوات الثلاث المقبلة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة، سيجني ثماره المأمولة وسيتجاوزها إلى اكتشاف مساحات جديدة للتعاون البناء الذي يمكن من خلاله منح زخم إضافي لمسيرة النجاح التي بدأتها دبي منذ سنوات بعيدة، مؤكدة أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي ممثلاً في «براند دبي» سيعمل جاهداً على الوصول بهذا التعاون إلى أوج مستوياته وفق التوافق في الرؤى والأهداف التي تصب في نهاية المطاف في خدمة دبي لتكون دائماً عنواناً للتقدم والرفعة والقدرة على الإبهار بإنجازات نوعية في شتى المجالات.

حراك متنام

من جانبها، أكدت موزة المري، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، دعم الهيئة لجهود «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تعزيز وتطوير المشهد الإبداعي لإمارة دبي، عبر إضفاء اللمسات الجمالية على المشاريع التي تنفذها الهيئة، وتفعيل تواصل سكان وزوار دبي مع الحراك الفني المتنامي في دبي، وتحويل المدينة لما يشبه متحفاً مفتوحاً تعرض فيه مختلف الإبداعات الفنية، مشيرة إلى أن هذا التعاون يسهم في إيصال الرسالة السامية للفن باعتباره لغة عالمية في التواصل بين الحضارات والشعوب، ولا سيما أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنفرد بوجود سكان من أكثر من 200 جنسية، ومن خلال الفنون والثقافات نستطيع أن نسهم في التعريف بثقافة وحضارة دولة الإمارات وبالإنجازات التي تحققت.

وقالت: «نحرص في هيئة الطرق والمواصلات على الإبداع والابتكار في مختلف المشاريع التي ننفذها، حيث يتم المزج بين الأصالة والحداثة في تصاميم مشاريع الجسور والأنفاق ومحطات المترو والترام والحافلات، وأصبحت هذه التصاميم علامة مميزة تعزز جمالية مدينة دبي، ومقصداً يحرص السياح على زيارتها».

فرق عمل

تم تشكيل فرق عمل مشتركة من براند دبي و«هيئة الطرق»، لإدارة ومتابعة المشاريع المزمع تنفيذها والتي تندرج ضمن مبادرة «متحف دبي الفني»، التي تُعنى بنشر الإبداع من خلال الأعمال الفنية الجدارية، ومبادرة «دبي تتحدث إليك» التي ترمي إلى نشر مجموعة متنوعة من المشاريع في أرجاء دبي باستخدام التكوينات الفنية الحديثة.