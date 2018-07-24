تعيين رئيس تنفيذي لـ "سكاي نيوز عربية"

المصدر: وام

عينت "سكاي نيوز عربية" الخبير الدولي البارز في الصحافة والإعلام أنجيلوس فرانغوبولوس رئيسا تنفيذيا للمؤسسة ليتولى الإشراف على عملياتها كافة حول العالم عبر جميع منصاتها المرئية والإذاعية والرقمية.

وسيباشر أنجيلوس فرانغوبولوس في وقت لاحق من العام الحالي مهامه في سكاي نيوز عربية والتي تتضمن التوجيه الاستراتيجي للمؤسسة ودعم نمو أعمالها وتوسعها الرقمي وأدائها التجاري إضافة إلى أنه سيكون مسؤولا عن تحديد السياسة التحريرية بدعم من هيئة التحرير في المؤسسة .. بينما سيرأس مدير الأخبار هاني أبو عياش العمليات اليومية المتعلقة بالمحتوى والدورة الإخبارية للمحطة.

وكانت سكاي نيوز عربية قد كلفت الإعلامي هاني أبوعياش بمنصب مدير الأخبار للإشراف على إدارة عمليات إنتاج المحتوى كافة على مختلف المنصات التابعة لسكاي نيوز عربية سواء على شاشة التلفزيون أو الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي وراديو سكاي نيوز عربية التي يبث عبر الإنترنت وعبر الموجات القصيرة.

ورحب آندرو جريفيث الرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي الدولية عضو مجلس إدارة سكاي نيوز عربية بانضمام الخبير الإعلامي أنجيلوس فرانجوبولوس إلى قناة سكاي نيوز عربية.. مشيرا إلى أنه يمتلك تجربة غنية في مجال توسعة الأعمال التجارية ومهارات قيادية في مجال الابتكار الإعلامي وكفاءة إدارة عمليات التشغيل.. مشيرا إلى أن سكاي نيوز عربية تمكنت في غضون خمس سنوات تقريبا من أن تصبح واحدة من أهم القنوات الإخبارية في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

من ناحيته عبر أنجيلوس فرانغوبولوس - الذي يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي ومدير التحرير في محطة "ANC" الاسترالية - عن تطلعه للعمل مع جميع الشركاء بهدف مواصلة تطوير العمل الصحفي للمؤسسة وأعمالها على مستوى العالم والمنطقة .. مشيرا إلى أن الابتكار الرقمي يعد أمرا أساسيا وبالغ الأهمية للنمو العالمي لأي مشروع إعلامي خاصة في هذه المنطقة حيث يمثل الشباب المثقفون تكنولوجيا الشريحة الأكبر من الجمهور.

وأعرب عن سعادته بإتاحة الفرصة له لدعم مسيرة سكاي نيوز عربية الغنية بالإنجازات خاصة في المجال الرقمي من خلال تقديم منتجات وخدمات إعلامية جديدة وبناء المزيد من الشراكات الاستراتيجية.