مفاجآت صيف دبي.. فعاليات غنية بالمرح والفائدة

المصدر: دبي - البيان

لا تخلو أجواء المدينة الساحرة دبي من الأجواء العابقة بالمرح وحكايات التشويق والفرح والسعادة، خاصة في ظل وصول فعاليات هذا العام إلى منتصفها، مستمرةً في تقديم العديد من الأنشطة في مراكز التسوّق والوجهات السياحية التي تضمن للزوار والمقيمين قضاء أجمل الأوقات بصحبة الأصدقاء وأفراد العائلة، ذلك حتى 4 أغسطس المقبل.. ناشرة الفرح والجمال والسرور في المطارح كافة.

وكعادته في جذب العائلات والسياح إلى فعالياته المبهرة والمفيدة، واستمراراً لبرامجه المليئة بالإثارة بما يتناسب مع كافة فئات المجتمع، طرح «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية المغلقة في المنطقة، باقة الدخول المجاني الجديدة كلياً مقابل سعر مميز يبلغ 125 درهماً فقط. وتتيح هذه الباقة للضيوف الدخول لعدد غير محدود إلى هذه الوجهة الرائعة، وكذلك الحصول على قسيمتين للمشاركة في السحب. وتتضمّن الدورة الـ19 من «عالم مدهش» مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب والعروض المسرحية والمرح لكافة أفراد العائلة المستمرّة طيلة 80 يوماً من فصل الصيف. وتستمر فعاليات «عالم مدهش» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في مركز دبي التجاري العالمي، حتى 25 أغسطس.

فائدة وتشويق كبيران يعنونان برامج وأنشطة الأطفال في «المفاجأت»

مفاجآت مستمرة

وانطلاقاً من رغبتها في تلطيف حرّ الصيف، تقدّم حديقة وايلد وادي المائية ذات الشعبية الكبيرة خيارات ترفيهية مميزة وعروضاً على باقات تذاكر الدخول وتناول الطعام خلال مفاجآت صيف دبي. وكذلك يستطيع زوّار دبي دولفيناريوم في حديقة الخور بدبي الاستفادة من عرض رائع يمنحهم الحصول على تذكرة دخول مجانية لطفل واحد مع كل تذكرة يتم شراؤها لشخص بالغ، مما يتاح لهم مشاهدة أسماك المحيط المتنوعة وهي تستعرض حركات مذهلة أو فرصة تجربة السباحة معها، إضافة إلى فرصة مشاهدة عروض الفقمات والطيور المميزة. يقام هذا العرض حتى 4 أغسطس، ولا يشمل أيام الإثنين والجمعة، وعرض الساعة 11 صباحاً ليوم السبت.

أنشطة مائية

وتقدّم الوجهة المائية الجديدة «لاجونا ووتر بارك» في لامير حتى 31 أغسطس فرصة الترفيه وتجربة أبرز الألعاب والأنشطة المائية من بينها ماكينة لركوب الأمواج بزاوية 180 درجة، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، والثالثة عالمياً، وكذلك «فري فول» و«ذا ليزي ريفر».

كما يستطيع الأطفال الاستمتاع بأوقاتهم في عدة أنشطة تقام على مدار الأسبوع في جامب بوكس بمنطقة أب تاون مردف مول، إذ يقدم كل يوم ثلاثاء للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق خصماً يبلغ 50% عند التسجيل من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 10 مساءً، أما الفترة المسائية لأيام الأربعاء فتم تخصيصها للسيدات فقط.فائدة ومتعة ومن جهتها تقدّم مدينة الطفل في حديقة الخور حتى 28 يوليو، العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية خلال عطلة الصيف، مما يتيح للأطفال إطلاق عنانهم، وتطوير مواهبهم ومهاراتهم سواء كانت في التمثيل، أو الرقص، أو أي من المواهب التي يتمتعون بها.

أما عشاق التزلج فإنهم على موعد مع دبي للتزلج التي تستضيف دورات تدريبية لتعليم مهارات التزلج، وتوفّر فرصة استثنائية لاكتساب مهارات جديدة، وتعزيز ثقة المتدرّبين في أجواء مفعمة بالمرح والتسلية.

ويدعو ذا أوتلت فيليدج الصغار حتى 28 يوليو لزيارة المختبر سلايم لاب الذي يتيح لهم فرصة الاستمتاع بألعاب السلايم الملونة باستخدام مكونات سرية، إضافة إلى مقابلة خبير سلايم ماستر، والاستماع إلى نصائحه وتعلم أساليبه في ابتكار وصناعة أجمل ألعاب السلايم. أما سيتي ووك فيستضيف عرض «تويز»، الذي يعرض فيه طفلان يستكشفان الرحلة السحرية للألعاب عبر رسوم متحركة وفيديو ثلاثي الأبعاد. وأيضاً يمكن للأطفال الاستمتاع والترفيه مجانياً بعرض «باو باترول» الشيق في سيتي سنتر مردف من 23 يوليو إلى 1 أغسطس .أما ابن بطوطة مول فيقدم عرض «دافي داك في الصحراء» المجاني الذي يعرض مغامرات دافي المضحكة في الصحراء. وسيقدّم دبي فستيفال سيتي مول وأول مرّة في الإمارات تجربة «لبجو نينجاجو» الفريدة.

ويحتضن سوق التنين 2 عرض «لوني للأولمبياد» الذي يضم الشخصيات المحببة «تويتي»، و«سيلفستر» و«جوليوس سنيزر».

«إعمار للترفيه»

يتاح للعائلات الاستمتاع في زيارة دبي مول عبر بطاقة إعمار للترفيه، التي تمكنهم من الدخول والدخول إلى وجهات ترفيهية وسياحية مميزة ضمنه، مثل: التدريب في «حلبة دبي للتزلج»، والاستمتاع بسعر 100 درهم في «فيرتشوال رياليتي بارك»، ورؤية أحدث الأفلام في «ريل سينما»، والمرح في «كيدزانيا»، و«دبي أكواريوم» و«حديقة الحيوانات المائية»، والتقاط أجمل الصور في «قمة برج خليفة» الموجودة في الطابق 124 و125 للبرج.