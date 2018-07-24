«البوب» وراء ازدياد شعبية اللغة الكورية في العالم

المصدر: إعداد: نهى حوّا

تزداد شعبية اللغة الكورية بسرعة، مع ارتفاع شعبية نجوم «البوب» الكوريين، وتفيد هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية «بي بي سي» بأن الرغبة في تعلم كلمات الأغنيات المشهورة لتلك الفرق، مثل «غنغايم ستايل»، كانت وراء ارتفاع شعبية اللغة الكورية في بلدان مثل الولايات المتحدة وكندا وتايلند وماليزيا.

ويشير تقرير صادر عن «جمعية اللغات الحديثة»، إلى أن عدد المسجلين في دروس اللغة الكورية في الجامعات الأميركية ازداد بنحو 14% بين 2013 و2016، فيما كان إجمالي التسجيل في اللغات يشهد تراجعاً.

وتقدر الإحصاءات الأخيرة أن 14 ألف طالب يتعلمون الكورية في الولايات المتحدة اليوم بالمقارنة مع 163 منذ عقدين. ومع ارتفاع الطلب، أطلق موقع تعلم اللغة «ديولنغو» العام الماضي، دورة لتعلم الكورية، فجذب أكثر من 200 ألف طالب.