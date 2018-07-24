أقدم قرية إماراتية في جزيرة مروح في أبوظبي

المصدر: إعداد: عبير يونس ــ غرافيك: حسام الحوراني

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التنقيبات الأثرية التي قام بها علماء الآثار من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في جزيرة مروح في أبوظبي، كشفت عن وجود أقدم قرية معروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت بالكربون المشع أن مباني القرية تعود إلى العصر الحجري الحديث، أي قبل ما يقرب من 8,000 عام. ويمكن اعتبار قرية مروح النموذج الأول للمجتمعات المستقرة والمدن الحديثة.

إنجاز أثري

يشكل اكتشاف القرية إنجازاً أثرياً غير مسبوق لرسم صورة أكثر دقة لتاريخ أبوظبي وأسلوب حياة سكانها الأوائل.

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تضم القرية حوالي 10 بيوت، تتكون من عدة غرف ومساحات خارجية لتربية الحيوانات وأخرى لإعداد الطعام. وأظهرت الحفريات وجود تشابه ملحوظ في تصميم وأسلوب بنائها.

هياكل معمارية

تنفرد قرية جزيرة مروح بهياكل معمارية واضحة، وشكل اكتشافها تحولاً جذرياً في مفهوم أن سكان الإمارات كانوا من البدو الرحل.

استقرار

تتميز بيوت القرية بحالتها الجيدة، ويعتقد الخبراء أنّ السكان استخدموها لعدة مئات من السنين.

أنشطة إنسانية

ارتبطت المجتمعات المستقرة عادة بتطور الزراعة، في العصر الحجري الحديث. أما في «مروح» فيعتقد الباحثون أن أنشطة إنسانية أخرى أدت إلى بناء القرية.

موارد الخليج

أدرك السكان الأوائل في «مروح» حجم الموارد الوفيرة في الخليج العربي، وهو ما دفعهم على الأرجح للاستقرار بغرض الاستفادة من الثروات البحرية، بدلاً من الزراعة.

تنقيب

يعتزم فريق خبراء الآثار بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي استئناف أعمال البحث والتنقيب في «مروح» لمعرفة المزيد عن تاريخ أقدم قرية معروفة في دولة الإمارات.