«عاشق عموري» يشارك في مهرجان وهران السينمائي

المصدر: تونس - الحبيب الأسود

تنطلق غداً الأربعاء، فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، التي تتواصل حتى 31 من يوليو الجاري، إذ يشارك في منافسات الأفلام الطويلة، الفيلم الإماراتي «عاشق عموري»، تأليف وإخراج عامر سالمين المري، وبطولة منصور الفيلي وعبد الله بن حيدر وعلاء شاكر وجمعة الزعابي، وذلك ضمن عشرة أفلام في نفس الفئة، منها :الفيلم الجزائري «لم نكن أبطالاً» للمخرج نصر الدين حنيفي، أفلام «كيليكيس... دوار البوم». وتتنافس 10 أفلام طويلة و14 فيلماً قصيراً، إضافة إلى 14 فيلماً وثائقياً، على جوائز الوهر الذهبي خلال فعاليات المهرجان.