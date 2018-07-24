تكنولوجيا الصين الزراعية تنمو في دبي

المصدر: Ⅶبكين ـ شينخوا

تعزز الصين تعاونها في تكنولوجيا الزراعة مع دولة الإمارات، حيث تدير عن بعد 141 صوبة زراعية ذكية مركبة في دبي لدعم زراعات مختلفة.

وعلى شاشة ضخمة بشركة غرب الصين للتجارة الإلكترونية المحدودة، يتحكم المهندسون عن بعد بنظام ذكي للصوبات الزراعية في دبي، حيث أرسلت الشركة، منذ 2015، ثلاث مجموعات من المهندسين للإمارات لإجراء بحوث ميدانية خاصة بالتكنولوجيا. ويقول هان تاو، أحد مهندسي المشروع: «في شمال الصين تكون الصوبات الزراعية أجهزة تدفئة، ولكن في الإمارات تعتمد على أنظمة التبريد».

ولإنتاج الطماطم والبطيخ في بيئة نمو أفضل في دبي، أحضر هان النظام الذكي لإدارة الصوبات الزراعية الذي أنتجته الشركة إلى دبي. وفي عام 2015، دُعي مهندسو الشركة وخبراء من جامعة نينغشيا إلى دبي لبناء نظام ري ذكي تجريبي بمناطق زراعة التمور.

وقبل يومين تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي علباً تحوي أرزاً تمت زراعته وإنتاجه في منطقة المرموم بدبي بعد نجاح خبراء صينيين في زراعة الأرز المقاوم للجفاف في الرمال باستخدام مياه بحرٍ مُخفَّفة تسمح للمحصول الحيوي بالنمو، محققاً أعلى إنتاجية تبلغ 500 كيلوغرام لكل 666 متراً مربعاً.

وتمكن فريق صيني من زراعة أصناف من الأرز في الرمال ومياه البحر في دبي منذ يناير. وبحسب صحيفة غلوبال تايمز الصينية قال الخبير المشرف على المشروع، يوان لونغ بينغ، إن نتائج الاختبارات تجاوزت توقعاته.

ويخطط الفريق لإنشاء مزرعة تجريبية مساحتها كيلومتر مربع واحد في وقت لاحق من هذا العام، قبل استخدامها بشكل منتظم في العام المقبل.