العرض الأميركي «أرض الظلال» في دبي سبتمبر المقبل

المصدر: Ⅶ دبي - رشا عبد المنعم

كعادتها في جذب كل ما هو متألق ومبدع، تحتضن إمارة دبي في شهر سبتمبر المقبل مسيرة العرض المسرحي الأميركي: «أرض الظلال»: «شادولاند»، لفرقة الفنون والاستعراض المسرحي الأميركية «بيلوبولوس» بالتعاون مع شركة «شوك إيفينتس»، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن عروضه العالمية التي شملت أكثر من 30 دولة.

وبتناغم فني بديع، يندمج الضوء مع الظل، مشكلاً لوحات فنية تروي قصص الخيال، وتتحرك الشخوص على خشبة المسرح بانسياب وإتقان، مشكلين بأجسادهم أروع المشاهد المحكية، في عروض حازت إعجاب الجمهور المقدر بأكثر من مليون مشاهد، كما أنها حظيت بتقدير النقاد؛ إذ وصفت صحيفة «شتوتغارتر تسايتونغ» الألمانية أداء الفرقة «بالعرض الجميل والمؤثّر الذي قلب المقاييس وتخطّى جميع التوقّعات».

تعجز الكلمات عن التعبير عن حرفية الأداء ودقة التأثير وتقنياته العالية، الذي أعاد إحياء فن «خيال الظل» ذي الجذور العربية في تجسيد أدوار الشخوص، الحيوانات والوحوش من خلال أجسادهم.

تكنيك راقص

ويتميّز هذا العرض بمفهوم جديد يمزج بين الباليه والسيرك ومسرح الظلال ورواية القصص، فضلاً عن الوسائط المتعدّدة والمستوى العالي من الحسيّة. وينتمي هذا العمل إلى فئة العروض المسرحية التي تستقطب الحركات الراقصة التي تكون جزءاً من الحركة، وله علاقة بالتكنيك الراقص، واستخدام كل أنواع الرقص التعبيري الذي يروي القصة بواسطة الأجساد؛ فالرقص في الأساس حكاية تقدم بالجسد، وهو جزء من العرض المسرحي.

سرور

ومن جهته، عبّر روبي بارنيت، المدير الفنّي لفرقة بيلوبولوس عن تفاؤله قائلاً: من المدهش أنّ الظلال التي كنّا نظنّ أننا ندرك مفهومها قد ظهرت في هذه المرحلة من مسيرة عرض «شادولاند» لتتحوّل إلى وسيلة جديدة للتواصل مع الناس وسرد القصص. إنه لمن دواعي فخري أن أشارك في هذا العرض الهائل الذي لقي شهرة عالمية. يُشكّل «شادولاند» أوّل عرض مسائي طويل تُقدّمه فرقة «بيلوبولوس»، ونحن متحمّسون للغاية لتقديمه إلى جمهور دبي، لمدّة 3 ليالٍ اعتباراً من 13 سبتمبر ولغاية 15 سبتمبر 2018.

وسائط متعددة

وفي السياق، سُمّيَت فرقة الاستعراض المسرحي العالمية «بيلوبولوس» تيمناً بالفطريات التي نجدها في الفناء، والتي تقذف بذورها بسرعة هائلة ودقّة وقوّة. حيث تأسّست على يد مجموعة من طلاب كلية دارتموث في العام 1971، وما زالوا يقومون من خلال تعاونهم مع فرق أخرى بتخطّي جميع المفاهيم والتحدّيات في مجال الرقص. كما تقوم الفرقة بإشراك الجماهير في جميع أنحاء العالم وإلهامهم من خلال أدائها المبدع ومعرفتها المتعمّقة في مفهوم الظلال وإبداعها اللامتناهي، فيتفاعل معها الجمهور جسدياً وفكرياً.

ليلة غامضة

يُعدّ هذا العرض الاستعراضي الأول والأبرز من نوعه حول العالم، حيث يعتمد على نهج فرقة «بيلوبولوس» للاستعراض المعاصر الزاخر بالتشويق والحركات السريعة، ويروي عرض «شادولاند» المذهل قصّة رحلة فتاة صغيرة في ليلة غامضة ومرعبة تُجسّدها فرقة بيلوبولوس بالتعاون مع الموسيقي والممثّل الكوميدي والممثّل والكاتب الشهير ستيفن بانكس، والمغنّي وكاتب الأغاني ديفيد بو، الذي يُعرف بلعبه الرائع على الكلام.