مقتنيات روبين ويليامز في مزاد «سوثبي»

المصدر: Ⅶ إعداد- سيد صالح

بات بوسع عشاق الكوميديان الأميركي الراحل «روبين ويليامز» امتلاك بعضٍ من مقتنياته، حيث أعلنت صالة «سوثبي» للمزادات أنها سَتُطرَح للبيع في مزاد خلال الخريف المقبل، بحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية أمس.

سيقام المزاد تحت اسم «مجموعة مارشا وروبين ويليامز»، و«مارشا» هي منتجة سينمائية أميركية، وهي الزوجة الأولى والأشهر للكوميديان الراحل، وأم ابنته الممثلة الشابة «زيلدا ويليامز».

ومن أبرز المقتنيات التي سَتُطرَح للبيع في المزاد: أعمال فنية معاصرة، عشرات الساعات القيمة المملوكة للنجم الراحل، نجمة تحمل اسمه بعد منحه جائزة ممر الشهرة في هوليوود، نصوص موقع عليها باسمه، ومقتنيات تخص «مارشا». وسيُخَصّص جزء من حصيلة البيع في المزاد «للأعمال الخيرية التي طالما ساندها الزوجان: مارشا وروبين»، بحسب ما صرحت «سوثبي».

نجم

يعد «روبين ويليامز» من أشهر نجوم الكوميديا على مستوى السينما العالمية، ومن أشهر أعماله: «صباح الخير فييتنام»، «جومانجي»، «مغامرات الشغالة»، إلى جانب «غود ويل هانتينغ»، الذي حاز عنه جائزة الأوسكار عام 1998. وقد أنهى «ويليامز» حياته منتحراً عام 2014 بعد متاعب صحية ونفسية.