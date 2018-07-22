ليام غالاهر يرغب بمصالحة شقيقه

المصدر: Ⅶ لندن - رويترز

عبّر المغني الإنجليزي ليام جالاهر عن رغبته في الصلح مع نويل شقيقه وزميله في فريق أويسيس الغنائي بعد قرابة عشر سنوات من انفصال فريق الروك البريطاني الشهير. وتصاعد الخلاف علناً ودبت القطيعة بين الشقيقين منذ خروج نويل عن الفريق عام 2009.

وتشكّل فريق أويسيس بمدينة مانشستر بشمال إنجلترا عام 1991، وهيمن على قوائم موسيقى البوب البريطانية حتى مطلع القرن الواحد والعشرين بأغانٍ جذابة تأثرت بفريق البيتلز.

وكتب ليام تغريدة مخاطباً أخاه: «الحديث لك يا نويل... سامحتك وهيا بنا نحيي بيج أو معاً من جديد»، مشيراً إلى فريق أويسيس، الذي عملا فيه سابقاً. وبعدما لم يصدر رد عن نويل كتب ليام تغريدة أخرى أول من أمس، قال فيها: «حسناً سأعتبر هذا رداً بالرفض».