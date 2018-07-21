نادي تراث الإمارات يختتم ملتقى السمالية الصيفي 2018

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم نادي تراث الإمارات أول من أمس فعاليات «ملتقى السمالية الصيفي 2018» الذي نظمه النادي منذ أول يوليو الجاري، وأكد مدير الملتقى راشد خادم الرميثي رئيس قسم شؤون المراكز بنادي تراث الإمارات، أن الملتقى الذي ينظمه النادي منذ أكثر من عقدين، وفقاً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس النادي، هو رحلة إلى الماضي تمنح الناشئة والشباب فرصة للاقتراب من إرث آبائهم وأجدادهم، وتجعلهم يتعرفون من خلال البرامج التي يشرف عليها نخبة من مدربي وخبراء التراث على مفردات الحياة قديماً في الإمارات، وهو ما يسهم في صقل هويتهم، وترسيخ مفاهيمهم الوطنية.

تنوع

وفي السياق نفسه، اختتمت المراكز النسائية التابعة لنادي تراث الإمارات في أبوظبي والعين والسمحة أمس فعالياتها ضمن الملتقى، التي تنوعت بين ورشات الحرف اليدوية كالتلي والسدو والخوص والغزل والنول والتطريز والأكلات الشعبية، وحلقات حفظ القرآن الكريم، والرسم والتلوين وصناعة المجسمات بلون العلم، وفي نهاية الحفل تم تكريم وتوزيع الشهادات والهدايا على المشاركات والمشرفات في الملتقى.