مفاجآت صيف دبي..معرفة وتوعية في ثوب الترفيه

المصدر: دبي - البيان

لا حصر لباقة الخيارات الترفيهية والمفعمة بالمتعة والمرح، التي تتيحها فعاليات مفاجآت صيف دبي، في مختلف المراكز والأماكن. وفي السياق، يقدم «دبي مول» لزواره من الأطفال أجواءً مفعمة بالبهجة والسرور ويلهمهم لتشييد مدينة المستقبل المثالية من خلال نشاط ممتع وتعليمي في منطقة الألعاب «مدينة ليجو للمستقبل».

وتقع هذه المنطقة التفاعلية في الطابق الثاني بجانب القاعة الرئيسة «جراند أتريوم»، وترحب بزوارها من الأطفال والعائلات، وتوفر لهم أجواءً مثالية تعزز إبداع الأطفال ومخيلتهم وتتيح لهم بناء «مدينة المستقبل».

دوباستخدام مكعبات الليجو الملونة التي تمثل الطاقة والطبيعة والنقل والأبنية، يكرس الأطفال ملكاتهم الإبداعية للتفكير في العناصر التي تكوّن منظومة مدينة المستقبل، ويلهم الأطفال أقرانهم للإضافة على المدينة التي شيدوها وتحسينها. كما تتضمن هذه الفعاليات مسابقة تكافئ أكثر الأطفال إبداعاً بهدية خاصة من ألعاب «ليجو».

إقبال لافت من الأطفال على ألعاب الليغو | من المصدر

ديناصورات

ولغاية 4 أغسطس، تنظم «آي إم جي عالم من المغامرات» في قاعة النجمة وهي منطقة ممتعة تتيح لعشاق عالم «مارفل» الخيالي مقابلة أبطالهم الخارقين المحبوبين، ويمكن التقاط صور مع شخصية «بن 10» من شبكة القنوات التلفزيونية «كارتون نيتوورك» ونشر صورهم مع ديناصورات «لوست فالي» على «إنستغرام». ويمكن أيضاً للزوار التمتع بطيف من الألعاب المبهجة على جدران الوسائط المتعددة التفاعلية، أو خوض مغامرة مشوقة ولقاء الديناصورات في نفق «لوست فالي».

الفائدة والمتعة عنوان «صيف دبي»

ركن المغامرات

واستمراراً لأحداثه المبهجة، يتواصل العرض المسرحي الترفيهي «دوريات المخلاب» فعالياته «سيتي سنتر مردف» خلال الفترة ما بين 23 يوليو ولغاية 1 أغسطس.

وسينشر العرض الترفيهي أجواء المرح، وروح الفكاهة والدعابة مع الفتى الذكي «رايدر» الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، ويعمل مع فريق إنقاذ ماهر مكوّن من ستة جِراء تعمل بروح الفريق الواحد.

كما سيكون زوار «سيتي سنتر مردف» الصغار على موعد مع أجمل الأوقات الترفيهية خلال فعالية «دوريات المخلاب: ركن المغامرات».

برامج «دبي مول»

الغنى والتنوع سمتان أساسيتان تميزان برامج «دبي مول»، في «مفاجآت صيف دبي»، حيث يمثل وجهة ترفيهية مثالية لجميع أفراد الأسرة خلال موسم مفاجآت صيف الصيف، مع باقة واسعة من المفاجآت للزوار من كافة الأعمار، بما في ذلك منطقة الألعاب التفاعلية «ليغو مدينة المستقبل». كما يستمتع الأطفال فيه، بالعديد من الأجواء المرحة والترفيهية التي تكسبهم خبرات ثرية.