«الرجل الأول» يفتتح مهرجان فينيسيا الـ75

المصدر: روما - د ب أ

ذكر منظمو مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، أمس، أنه من المقرر أن يتم عرض فيلم «فيرست مان»، أي الرجل الأول، للمخرج الأميركي داميان تشازيل، ومن بطولة النجم الكندي ريان جوسلينج، لدى افتتاح المهرجان هذا العام.

ومن المقرر عرض الفيلم، الذي تدور أحداثه حول الهبوط على سطح القمر، ويجسد فيه جوسلينج دور نيل أرمسترونج، أول رائد فضاء يطأ بقدمه سطح القمر في عام 1969، في 29 أغسطس المقبل، كأحد الأفلام المتنافسة للحصول على جائزة «الأسد الذهبي».

وجاء في بيان المهرجان أن الإعلان عن العرض العالمي الأول للفيلم يأتي عشية الذكرى التاسعة والأربعين لوصول بعثة أبولو 11 إلى سطح القمر.

ويشار إلى أن العمل السينمائي هو الأول بالنسبة لتشازيل منذ تقديمه الفيلم الرومانسي الغنائي الذي حاز استحسان النقاد، «لا لا لاند»، وهو من بطولة جوسلينج أيضاً، الذي كان فيلم الافتتاح بالمهرجان في عام 2016، ثم حاز فيما بعد ست جوائز أوسكار.

وتستضيف فينيسيا أقدم مهرجان سينمائي في العالم، الذي كان قد تأسس في عام 1932. ومن المقرر إقامة الدورة الـ 75 للمهرجان خلال الفترة بين 29 أغسطس وحتى 8 سبتمبر. وسوف يعلن منظمو المهرجان عن البرنامج الكامل للفعاليات في 25 من يوليو الجاري.