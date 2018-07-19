«أُطر فنية» تجمع الصور المعاصرة واللوحات الكلاسيكية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بدأت الحكاية من لوحة فان غوغ، وثبتت منذ شهر أبريل الماضي مع المبدعة الفرنسية، مايكل ثيبو التي درجت على المزج بين الصور المعاصرة واللوحات الكلاسيكية ونشرها عبر حسابه على إنستغرام تحت عنوان «تصميم الأطر الفنية».

وهكذا كرّت السبحة لتضم أعمال فريدا كاهلو، وليوناردو دا فينشي، وأميديو موديغلياني في عملية شرحها ثيبو بالقول: «وضعت اللوحات على صور للأزياء في البداية، لكني شعرت أن المشهد لا يزال يفتقر لشيء ما، فأضفت إطاراً وقمت بتعديلات على الإضاءة والألوان. ونشرت العمل على موقع «إنستغرام»، فحظيت القطعة بالتقدير والإعجاب، ما دفعني لأصنع غيرها».

وأبدع ثيبو، مدير المبيعات من شمال شرق فرنسا حتى اليوم ما يقارب 100 صورة ضمت ثلاث لوحات لفان غوغ، ولوحة «حِداد جميل» لليوناردو دا فينشي، و«القبلة» لفرتنشيسكو هاييز، و«البراءة» لويليام أدولف بوغيرو، و«المرأة ذات ربطة العنق السوداء» لأميديو موديلياني، إضافةً للعديد غيرها من الأعمال المهمة، التي حملت أسماء مشاهير الفنانين من العالم.