حفلات وبرامج ترفيهية بانورامية في «صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

تفاعل كبير من الجمهور وتنوع في الأغاني المقدمة، كانا العنوان الأبرز لحفلة المغني السوري ناصيف زيتون، في سوق التنين 2 في دبي ضمن فعاليات «صيف دبي»، خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت، إذ أمتع زيتون الحضور بأدائه الرائع مع باقة مهمة من أغانيه، ومن ضمنها أغنيته الشهيرة «مش عم تزبط معي». وتأتي هذه الحفلة ضمن إطار الحفلات الفنية المتنوعة والمفاجآت العديدة، التي تشتمل عليها برامج «مفاجآت صيف دبي»، حيث تستمر حتى 4 أغسطس، وتقدم مجموعة مذهلة من الأنشطة الترفيهية وخيارات التسوق والفعاليات المتنوعة..فضلاً عن المسرحيات العائلية والمسابقات الشيقة.

تصفيف الشعر

وتشارك المراكز كافة في فعاليات متنوعة ضمن «صيف دبي»، حيث يوفر مركز دبي فستيفال سيتي مول يوم 19 يوليو، فرصة للفتيات في فعالية خاصة للاستفادة من نصائح حول كيفية تصفيف الشعر للمدرسة، تقدمها دينا العوض من صالون أفيدا للتجميل، التي ستشارك الزوار أيضاً معلومات عن آخر صيحات الموضة والجمال في المنطقة.

كما تقام في مقهى وايلد أند ذا ومون بروبينسونس يوم 23 يوليو، ورشة عمل تتيح للحاضرين تعلم كيفية تحضير عصائر صحية تساعد على الحصول على بشرة صحية نضرة. وبما أن الآباء يهمهم إضفاء المزيد من المرح على أطفالهم، فإنهم سيحظون بفرصة لحضور جلسة حول كيفية تحضير وجبات طعام لأبنائهم مستوحاة من أسيان فلايفور، وغنية بالأطعمة الصحية التي تمدهم بالطاقة والحيوية، وذلك في روبينسونس يوم 23 يوليو.

عطور

ويستطيع عشاق فن تركيب العطور خوض تجربة تحضير عطر خاص بهم، وذلك عبر حضور جلسة تعليمية مدتها ساعة تملؤها معلومات ونصائح حول كيفية التنسيق بين مجموعة متنوعة من الروائح. ستقام الورشة يوم 22 يوليو ويوم 1 أغسطس. وبإمكان محبي الآيس كريم الاستمتاع بورشة عمل تعلم طرق تقديم الآيس كريم الياباني يوم 23 يوليو بوسائل عدة ومبتكرة، إضافة إلى حصولهم على فرصة تذوق نكهات جديدة لذيذة تتضمن أيضاً نكهات الآيس كريم العربي.

وبالنسبة لهواة الموضة والجمال فهم على موعد مع فرصة حصرية لتعلم أسرار المكياج من الفريق المحترف والمبدع لفنانة التجميل الشهيرة شارلوت تيلبوري.

أنشطة للأطفال

ويستضيف عالم دبي للرياضة يومياً وحتى 8 سبتمبر في قاعاته الداخلية التي تبلغ مساحتها 25000 متر، العديد من الأنشطة تناسب كافة أعمار اللاعبين ومستواهم الرياضي، كما يتاح لمحبي كرة القدم الاستفادة من نصائح قيمة يقدمها أسطورة كرة القدم اللاعب السابق في ريال مدريد فرناندو سانز، وذلك في أكاديمية «لا ليغا». في حين يمكن للاعبي الجمباز إطلاق العنان لمواهبهم في صالة الجمباز الجديدة.

كذلك تقدم مدينة الطفل في حديقة الخور، ابتداءً من 15 إلى 28 يوليو، العديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية خلال عطلة الصيف، ما يتيح للأطفال إطلاق عنانهم وتطوير مواهبهم ومهاراتهم.

ويستطيع الأطفال الترفيه والاستمتاع بعدة أنشطة من خلال مخيم الأطفال في جامب بوكس، والتي تضم ألعاب الترامبولين، حصص اللياقة البدنية، ألعاب ومنافسات مرحة، ودروس فنية وأشغال يدوية والمزيد، في جامب بوكس بمنطقة أب تاون مردف مول، وذلك خلال أيام الأسبوع وحتى 30 أغسطس.