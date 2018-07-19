الصوم يعالج تصلب الأنسجة المتعدد

المصدر: إعداد- عمر حرزالله

اكتشف الباحثون في جامعة واشنطن، أخيراً، أن الصوم بصورة منتظمة، أو يوماً بعد يوم، يساعد على تخفيف أعراض مرض تصلب الأنسجة المتعدد التي تسبب الإصابة بالعجز.

وذكرت «ديلي ميل» أن الباحثين باشروا بإجراء تجارب الصوم على البشر، بعد أن أظهرت التجارب على الفئران أن أعراضها تحسنت عند إعطائهم الطعام فقط كل يومين.

ويأمل الخبراء في أن يتيح تغيير النظام الغذائي للمرضى معالجة جهاز المناعة الذي يصيبه نشاط مفرط لدى المريض فيهاجم خلايا الجسم.

ويصيب التصلب المتعدد حالياً أكثر من مئة ألف شخص في بريطانيا وحدها، و2.3 مليون شخص حول العالم.