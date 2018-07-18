«عالم مدهش» على سما دبي .. فرح طفولي بألوان الصيف

المصدر: Ⅶدبي - البيان

لا ينتهي المرح في مدينة مدهش الترفيهية، بداية من الألعاب المختلفة والأنشطة المتنوعة التي تحفل بها المدينة في موقعها المعتاد في مركز دبي التجاري العالمي بمناسبة صيف مفاجآت دبي 2018، مع أجواء من البهجة التي تمتزج مع أصوات الأطفال وهي تعلو حيناً وتخفت أحياناً كثيرة، فيما يسود الصمت للحظات في ركن خصص لتصوير برنامج المسابقات على قناة سما دبي، حيث تجمع الأطفال والأهالي بانتظار اللحظة التي تدور فيها الكاميرا وتلمع فيها الأضواء الملونة إيذاناً ببدء الحلقة التي تتنوع فيها الفقرات والألعاب في إطار تنافسي محبب.

وعلى امتداد الشاشات المتراصة في الاستوديو الميداني، تطالعنا شخصية «مدهش» التي أصبحت علامة مسجلة لأجواء المرح في دبي، في الوقت الذي أضافت سما دبي بعداً جديداً لهذه الشخصية فأصبحت أكثر قرباً من الأطفال من خلال تفاعلها مع أجواء المسابقات والمنافسات في البرنامج الذي تمتد حلقاته من الأحد إلى الأربعاء، مع بداية الساعة الخامسة مساء ولغاية السادسة، حيث يمضي الأطفال ساعة كاملة من الفرح والترفيه، تمتزج فيها الضحكات بأجواء التنافس والفوز بالجوائز العديدة التي رصدتها مؤسسة دبي للإعلام بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في إمارة دبي، ومشاريع قرقاش التي قدمت سيارة قيمة للسحب النهائي المقرر في 28 أغسطس المقبل على الهواء مباشرة.

موهبة

يمر الوقت سريعاً ويتوسط غانم الشامسي وعبد الله علي الاستوديو ليرحب بالجمهور، أصدقاء مدهش، وبكل من يتابع الحلقة على الهواء مباشرة، بصحبة الطفلة المذيعة درر المرقب التي تعتبر إحدى المفاجآت الجميلة لهذا الموسم الجديد من البرنامج على شاشة قناة سما دبي، والتي تعلن منذ اللحظات الأولى عن موهبتها اللافتة في مجال تقديم برامج الأطفال، لتبدأ بعدها أجواء المنافسات المستوحاة من مباريات كأس العالم، حيث أقيم مرمى صغير للأطفال المشاركين بحماس لتسجيل أهداف ضد عبد الله تارة وغانم تارة أخرى، فرحين بالأهداف والجوائز القيمة التي فازوا بها مع نهاية هذا التحدي الجديد.

ألعاب متنوعة

فاصل قصير وتعود البهجة إلى منطقة الألعاب في مدينة مدهش الترفيهية، مع لعبة الكراسي التي ينظمها غانم الشامسي لفريق من البنات والأولاد، حيث يفوز الجميع بجائزة قيمة، إلى أن تصل اللعبة إلى نهايتها مع المشارك الذي يبقى أخيراً وينال جائزتين مكافأة على اشتراكه ونشاطه اللافت في هذه اللعبة.

بعدها يتوسط غانم الجمهور مقدماً الهدايا الخاصة وقسائم الألعاب للأطفال من أصحاب الهمم، الذين رغبوا في الحضور والمشاركة في هذا الفرح الصيفي، وذلك قبل أن يتم تقديم هدايا مماثلة للأطفال أصحاب الملابس المتشابهة، حيث أصبحت هذه الفقرة، تقليداً يومياً يرغب فيه الجميع وتحرص الأمهات على تجهيز الأطفال للمشاركة والفوز بمجموعة الهدايا التي لا تنتهي.

جوائز

وعلى ذكر الهدايا، تفاجئ درر المرقب، عبد الله أثناء حديثه عن السيارة القيمة، حيث تختبئ في المقعد الخلفي قبل أن يطل على جمهور الأطفال وتدعو الجميع إلى القدوم إلى مدينة مدهش والاستمتاع بالأجواء والجوائز وفرصة الفوز الكبيرة، ولتنتقل بعدها مع عبد الله إلى منطقة الألعاب مع لعبة تسديد الكرة على لوحة الأرقام المعلقة على الجدار، قبل أن تعود الكاميرا إلى غانم في الاستوديو، حيث استقبل عائلتين الأولى من سلطنة عمان، والثانية من الكويت، حرصتا على القدوم إلى دبي والاستمتاع بالمفاجآت والعروض المميزة في هذه الفترة.

لم تنته الحكاية بعد... لكن الحلقة شارفت على نهايتها، على أمل اللقاء في يوم جديد وألعاب ومسابقات جديدة ممتعة، مع فريق عمل البرنامج الذي يضم سالي سعيد ومحمد الزغبي في الإعداد، ومريم خوري ورولا فقيه في الإخراج، وسوزان أبو دف في الإنتاج، إلى جانب مصطفى طلعت وفادي الريس، وذلك قبل أن نودع غانم وعبد الله، ولا ننسى أن نودع الطفلة درر المرقب في التقديم، ونحن ننتظر موسماً مقبلاً من الفرح مع الأطفال، كما ننتظر وجهاً إعلامياً جديداً سيطل في السنوات المقبلة يحمل الكثير من الأمل والتجدد كحال سما دبي وبقية قنوات مؤسسة دبي للإعلام وجمهورها الكبير.

فنان العرب يشدو في «التجاري العالمي»

أعلنت أمس مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» وبالتعاون مع بلاتينيوم ريكوردز - مجموعة أم بي سي، عن استضافة الفنان محمد عبده لإحياء حفل غنائي مميز لجمهور مفاجآت صيف دبي، وذلك بعد غد الجمعة في قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيتضمن الحفل الذي يبدأ في تمام الساعة ال 9:00 مساءً باقة من أجمل أغاني فنان العرب، حيث يطل بصوته العذب ليطرب الجمهور ويحفر في أذهانهم أجمل الذكريات من دبي ومفاجآت صيفها.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:

«تعد مفاجآت صيف دبي حدثاً مهماً ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، ونحن سعداء باستضافة فنان العرب ليطرب الزوار والمقيمين في دبي بأجمل أغانيه خلال هذا الحدث. هذا ونسعى دائماً لتقديم مناسبات وفعاليات وحفلات غنائية يحييها كبار الفنانين تعزز من مكانة دبي كوجهة سياحية عائلية رائدة على مدار العام وبشكل خاص خلال فصل الصيف».

ترفيه ومفاجآت لا تنتهي

تستمر مفاجآت صيف دبي في إتاحة العديد من خيارات الترفيه والمتعة للجميع في أنحاء المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري. وبهذه المناسبة أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، قائمة بأبرز الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها، إذ تقدم فرقة العزف البريطانية الكوميدية «كوميدي سترينج كارتيت» مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا والرقص والكوميديا، إضافة إلى الترفيه في مختبر الطين «سلايم لاب»، الذي يوفر للصغار تجربة اللعب بالطين الملون باستخدام مكونات سرية، كما يستضيف ميركاتو سيركاً يتضمن عروضاً وفقرات متنوعة تبهر الزوار والمقيمين، مثل: «بولا بولا»، و«أداجيو ديو»، و«بابل أكت»، وعائلة راكبي الدراجات الأحادية. وتقام العروض حتى 4 أغسطس ابتداءً من الساعة 4.15 عصراً، و6 و8 مساءً.