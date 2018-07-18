تعاون وشراكات متنوعة تنشر أجواء المرح

المصدر: دبي - البيان

تعاونت «جست بلاي»، الأكاديمية الرياضية التي تنظّم المخيمات الصيفية الرياضية للأطفال مع «عالم مدهش» هذا الصيف من أجل توفير أفضل العروض للعائلات لتمكينها من قضاء أمتع الأوقات خلال زيارتها لهذه الوجهة المميزة.

فسوف يتمكّن الأطفال المسجّلون والمشاركون في مخيّم «جست بلاي» الصيفيّ المتعدّد الرياضات والذي يقام في عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي من الدخول مجاناً إلى «عالم مدهش»، وذلك خلال الأيام من الأحد حتى الخميس، وممارسة الأنشطة الرياضية الممتعة والتي تشمل «الترامبولين»، وتسلّق الحبال، ولعبة التسلّق للصغار وغيرها. كما سيحصل كافة الزوار من الأطفال المشاركين في «جست بلاي» بطاقة مجانية وتذكرة لعبة تخوّلهم زيارة «عالم مدهش» مرة أخرى مع عائلاتهم هذا الصيف.