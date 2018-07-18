«أسبوع قرش» أتلانتس النخلة مليء بالمغامرات

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلن منتجع أتلانتس النخلة عن حزمة فعاليات وأنشطة خاصة بأسماك القرش، وذلك احتفالاً بالذكرى الثلاثين لـ«أسبوع القرش» الذي تنظمه قناة ديسكفري خلال الفترة من 22 وحتى 28 يوليو الحالي. وسيتمكن ضيوف المنتجع من تحدي حرارة الصيف، والاستمتاع بتجربة خاصة في حوض الـ«أمباسادور لاغون» الذي يحتوي على أكثر من 65,000 كائن بحري.



وباستطاعة أولئك الذين يفضلون تجارب بعيدة عن المياه أن يستمتعوا بمجموعة من النشاطات المتنوعة التي صممت خصيصاً من قبل فريق العمل في حوض «الحجرات المفقودة». كما أن الفرصة متاحة للأطفال للفوز بجوائز متعددة من خلال فعالية «نوع سمكة القرش» من الساعة 11 صباحاً وحتى 5 مساءً وذلك عبر معرفة أنواع أسماك القرش في الـ«أمباسادور لاغون».



وتتضمن جولة الفعاليات البحرية الشيقة في المنتجع أيضاً عدداً من النشاطات التي تتمحور حول أسماك القرش مثل عرض «محفظة حورية البحر»، وفيديو تعليمي عن كيفية الحفاظ على أسماك القرش. ويتم تنظيم الجولة البحرية على رأس كل ساعة.

