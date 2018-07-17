«عالم مدهش» وجهة عائلية ثرية بالمرح والفنون

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

يحتضن «عالم مدهش»، أحد أكبر المراكز الترفيهية المغلقة في الإمارات عدداً من الألعاب الكهربائية والإلكترونية الممتعة، بالإضافة إلى الفعاليات المسلية التي تجتذب العائلات، وتجعلهم يقضون أجمل اللحظات، حيث يمكن الاستمتاع بالكثير من الأنشطة وخصوصا باقة «لعب بلا حدود» التي تتيح هذه الباقة ترفيه الأطفال خلال الأسبوع، ويمكن للزوار الاستفادة منها من الأحد إلى الخميس بين الساعة 10 صباحاً والـ2 بعد الظهر، كذلك، باستطاعة الزوّار تجربة باقة الألعاب المختارة، والتي تخوّلهم الدخول إلى الوجهة من الأحد إلى الخميس بين الساعة 10 صباحاً والـ2 بعد الظهر، منها بيت المرايا، والسيارة المجنونة، وسفينة القراصنة، والكاروسيل، ولعبة أكواب الشاي المفضّلة لدى الأطفال، إضافة إلى غيرها من الألعاب.

مغامرة

كذلك يوفر مدهش للباحثين مغامرة ممتعة في منتصف الأسبوع، فبإمكان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 4 حتى 10 أعوام الدخول مجاناً، وذلك كل أحد حتى 19 أغسطس 2018. يشار إلى أنّ تسجيل الأهل المسبق لأطفالهم ضروري عبر موقع عالم مدهش الإلكتروني، كما يمكن للأطفال الاستمتاع بمختلف الاستعراضات الملفتة وبالعروض المسرحية والأنشطة المسلية مع «مدهش» و«هالو كيتي»، وباقي المهرّجين والبهلوانيين ومحترفي ألعاب الخفّة.

أنشطة

تتضمّن الدورة الـ19 من «عالم مدهش» مجموعة متنوعة من الأنشطة والألعاب والعروض المسرحية والمرح لكافة أفراد العائلة المستمرّ طيلة 80 يوماً من فصل الصيف. ويستمرّ «عالم مدهش» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي حتى 25 أغسطس.

وأفضل ما في سوق «عالم مدهش» الواقع في القاعة 8 في مركز دبي التجاري العالمي، هو الاطلاع على مختلف العروض الخاصة المتاحة فيه، وعلى المنتجات الرائعة التي تحمل أسماء علامات تجارية محلية. كما تعرض الأزياء الصيفية العصرية. كما يمكن للزوّار والأطفال التفاعل مع فعالية «لعب بلا حدود» من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وينظّم عالم مدهش بالتعاون مع عدد من الرعاة فعاليات أنشطة ترفيهية متنوعة، ويفتح «عالم مدهش» أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 11 مساءً.

«حذر وشركاؤه»

قدم فريق التوعية والتثقيف في إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، عرضاً مسرحياً بعنوان «حذر وشركاؤه»، ضمن فعاليات "عالم مدهش"، يهدف إلى بث الرسائل التوعوية المفيدة للجمهور على خشبة مسرح مدينة مدهش بالمركز التجاري العالمي.

وتتمحور المسرحية حول شخصية «حذر» وهو سفير الصحة والسلامة في بلدية دبي ونصائحه للأطفال لتجنب المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال فترة الصيف وحثهم على المشاركة في نشر رسائل التوعية فيما بينهم وتأتي مشاركة فريق التوعية والتثقيف في فعاليات عالم مدهش للعام الثاني على التوالي بعد القبول الواسع الذي لاقته المسرحية من قبل جمهور الأطفال وذويهم.

وشهد العرض هذا العام، مشاركة فاعلة لأصحاب الهمم من خلال الاستعانة بمشاركة اثنين منهم كممثلين في المسرحية، وتجدر الإشارة إلى أن العروض ستتواصل على خشبة مسرح مدهش. دبي - البيان