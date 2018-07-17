«مستكشف»"مؤسسة دبي للإعلام" يؤهل الطلبة ويصقل مهاراتهم

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن إطلاق البرنامج الصيفي «المستكشف»، والذي يهدف إلى تدريب طلبة المدارس والجامعات خلال فترة الصيف، مشتملاً على العديد من الفعاليات العملية والترفيهية للطلاب، وحضر حفل الإطلاق الذي أقيم في استديوهات المؤسسة بدبي، أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون، وعدد من المديرين، إلى جانب الطلبة المشاركين في البرنامج الذي يقام على مدار شهر كامل خلال الفترة من 15 يوليو ولغاية 16 أغسطس المقبل.

فرصة

ورحب أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في المؤسسة، خلال الحفل، بالطلبة المشاركين في برنامج «المستكشف» الذي أطلقته إدارة الموارد البشرية/‏‏‏ قسم التدريب والتطوير قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بهدف تدريب الكوادر الوطنية الشابة وإعطاء فرص تدريبية في مختلف المجالات، وذلك من خلال إكسابهم المهارات اللازمة للعمل في المؤسسة.

تفعيل

وأكد المنصوري حرص المؤسسة على تفعيل برنامج تدريبي صيفي للطلبة كل عام لاستقطاب أبناء الدولة من المرحلتين الثانوية والجامعية، إيماناً بأهمية فترة التدريب الصيفي كوسيلة لاستغلال فترة الإجازة الصيفية في صقل مهارات الطلبة لكسب الملكات الأساسية وتأهليهم بشكل أفضل لسوق العمل، في الوقت الذي يهدف البرنامج الصيفي الجديد إلى تدريب طلبة المدارس والجامعات، ومساعدتهم على فهم آلية العمل في مؤسسة دبي للإعلام وإعطائهم الخبرة العملية والتدريب المناسب، بالإضافة إلى تمكينهم من استثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. وكذلك ترسيخ القيم والمفاهيم الخاصة بالعلم والعمل لديهم.

لقاء

وأشار أحمد المنصوري إلى أنه سيتم إجراء جولة ولقاء تعريفي للطلبة من قبل مختصين في إدارة الموارد البشرية/‏‏‏ قسم التدريب والتطوير قطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، وذلك لمنحهم نبذة تعريفية عن مختلف الإدارات والأقسام في مؤسسة دبي للإعلام التي تسعى دائماً إلى دعم برامج التوطين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة، وبما يتماشى مع رؤية واستراتيجية حكومة دبي، مشيراً في الوقت نفسه إلى مجموعة المبادرات الوطنية التي أطلقتها مؤسسة دبي للإعلام في الفترات السابقة، بهدف تأهيل وتدريب عدد من الكوادر الوطنية لتوظيفها في مختلف التخصصات الإعلامية والهندسية والصحفية والإدارية.

تنوع

يتضمن البرنامج التأهيلي باقة فقرات متنوعة وشاملة، وسيجري تدريب الطلبة المشاركين ضمن المؤسسة في إدارات: الموارد البشرية، العمليات والهندسة، الشؤون الإدارية، الاستراتيجية، الشؤون الإدارية، المالية، المحتوى، الإعلام الرقمي، الإذاعات، قناة سما دبي.