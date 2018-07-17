هنيدي «صعيدي في الجامعة الأميركية » مجدداً

المصدر: Ⅶ القاهرة - جنا حماد

سجل الفنان محمد هنيدي 3 أغنيات جديدة ليضمها لفيلمه الجديد «صعيدي في الجامعة الأميركية 2»، والذي يعكف على كتابته الكاتب مدحت العدل، وهو من إنتاج «العدل غروب»، ومن المقرر عرضه في موسم الشتاء المقبل، وسيشارك في بطولته عدد كبير من النجوم الشباب منهم محمد عز ومحمد ثروت وغيرهم، إضافة إلى ضيوف الشرف أبطال الجزء الأول من الفيلم. هنيدي قرر تقديم الجزء الثاني من الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول والذي عرض عام 1998، تدور أحداث الفيلم حول هنيدي الشاب الصعيدي الذي يحضر من بلدته إلى القاهرة لأول مرة لدخول الجامعة الأميركية بعد أن حصل على مجموع كبير في الشهادة الثانوية .