ألعاب مائية وقصص ترفيهية في «واجهة المجاز» بالشارقة

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

افتتحت «واجهة المجاز المائية»، في إمارة الشارقة، أبوابها أمام الأطفال من جميع أنحاء دولة الإمارات، للمشاركة في فعاليات «صيف المرح المائي» 2018، التي تُعقد في «حديقة الألعاب المائية المصغرة» الممتدة على مساحة 800 قدم مربع في الواجهة، وتستمر حتى 19 أغسطس المقبل. ويمكن للصغار الزائرين لـ«حديقة الألعاب المائية المصغرة» الاستمتاع بباقة من الألعاب المائية والأنشطة الممتعة ضمن فعاليات «صيف المرح المائي» التي تتمحور حول مبادرة «أنا أحب الشارقة» وشعارها الجربوع، الذي يُعرف محلياً بـ«اليربوع»، صديق الأطفال .

وقالت مروة عبيد الشامسي، مدير واجهة المجاز المائية: « تمنح فعاليات (صيف المرح المائي 2018) فرصة مثالية للاستمتاع بتجربة جديدة، ضمن بيئة آمنة وجذابة وحيوية ».