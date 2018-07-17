«منصات التواصل» محور ورشة في مركز جمعة الماجد

المصدر: Ⅶدبي - وام

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، ورشة تدريبية بعنوان «الخصوصية الأمنية في منصات التواصل الإلكترونية»، حضرها 42 متدرباً ومتدربة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة في دبي، وهدفت الورشة التي قدمها عبد النور سامي خبير أمن المعلومات والمدرب الدولي المعتمد من الأكاديمية البريطانية لتطوير الموارد البشرية، إلى نشر الوعي بأمن المعلومات وتثقيف الجمهور حول كيفية حماية الخصوصية من مخاطر الشبكات الإلكترونية، إضافة إلى التعريف بمخاطر الألعاب الإلكترونية، حيث تم التأكيد على مسؤولية أولياء الأمور في ضبط إعدادات الأجهزة الإلكترونية حسب المحتوى العمري ووقت الاستخدام.