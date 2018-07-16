426 قطعة ليغو تحيي مركبة دافينشي

المصدر: دبي - البيان

نبضت الحياة من جديد في المركبة الطائرة التي صممها ليوناردو دا فينشي في القرن الخامس عشر، لكنها جاءت هذه المرة مصنوعة من 426 قطعة ليغو، وحملت توقيع جاكوب سادوفيتش كاتب السيناريو الشغوف بعالم الليغو من ولاية إيداهو الأميركية.

وقد فاز نموذج المركبة الطائرة أو الأورنيثوبتر بجائزة أفضل منحوتة في مؤتمر «بريكسلوبس ليغو» في مدينة أوريم بمقاطعة يوتاه الأميركية، وسيستمر النموذج معروضاً حتى نهاية شهر يوليو الحالي في سانتو ستيفانو أل بونتي كجزء من معرض الوسائط المتعددة بعنوان «تجربة دا فينشي». وقد مكّنت الأجهزة التقنية في شركة ليغو رفع الجناح بكامله أو خفضه، أما المحرّك فأتاح رفرفة الأجنحة.