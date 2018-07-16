أغرب هدايا الطلبة.. «راديوهات» مسروقة وسلاحف

المصدر: إعداد ـ عمر حرز الله

مع انتهاء الفصل الدراسي، اتجهت الأفكار إلى ما يمكن أن يهديه الطلبة إلى مدرسيهم، ويتعين أن يحصل على شيء مدروس سيحبه بالفعل. وذكر موقع «مترو»، أن مجموعة من المدرسين تحدثوا عن أغرب الهدايا التي تلقوها من تلامذتهم، وشملت حيوانات حية «سلحفاة» وفزاعة حديقة .. فيما اكتشف أحد المدرسين، أن إحدى الهدايا شملت راديو مسروقاً من مقهى.

وحصلت إحدى المدرسات على غزال دعائي من البلاستيك، وأخبرها التلميذ أنه حزين لفراقه، لأنه ورثه عن والده. ومع ذلك، كانت هناك هدايا غريبة ورائعة، إضافة لبعض الأسئلة الموجهة للمدرسين من قبل الطلاب، وسؤالهم عما يمكن أن يشتروه لهم إذا أرادوا التفوق في الصف.