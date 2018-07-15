قبطان طائرة سويدية نجمة إنستغرام بلا منافس

المصدر: إعداد - عمر حرزالله

تحولت قبطانة الطائرة الحسناء السويدية سارة يوهانسون (33 عاماً) إلى نجمة شهيرة على موقع إنستغرام بعد أن شاركت المعجبين على امتداد العالم صورها الجميلة التي تظهر أسلوب حياتها.

وتعمل يوهانسون بوظيفة ضابط أول في إحدى شركات الطيران السويدية منذ عامين ونصف وتقود طائرات ضخمة، ولديها الآن أكثر من 22 ألف متابع.

وقالت سارة لموقع صحيفة «ذي صن»: «أحب الطيران كثيراً بصورة يصعب وصفها، وأستكشف المواقع الاستوائية في وقت فراغي، حيث أتبادل الخبرات مع الآلاف من المتابعين»، وأضافت: «أحب أن أتعلم وأطوّر نفسي باستمرار في هذه المهنة ولديّ مسؤولية كبيرة كطيارة تحافظ على أرواح آلاف الركاب أثناء رحلات الطيران، وكنت خائفة للغاية من ركوب الطائرات في صغري، لكن هذا الخوف تلاشى تماماً عندما أصبحت في السادسة عشرة من عمري، حيث أتيحت لي الفرصة للجلوس في قمرة القيادة».

وتابعت: «عندما كنت تلميذة في المدرسة تمثل أملي في أن أصبح مصففة شعر، حيث عملت بعدئذ في صالون للشعر، لكن شعرت في نهاية المطاف بأن طبيعتي هي أن أقود طائرة، لذا، قمت بالبحث عن الإمكانيات ووجدت مدرسة تدريب قريبة».