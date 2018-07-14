بلاستيك قابل للتحلل من الصمغ الطبيعي

المصدر: إعداد - نهى حوّا

يعتقد العلماء بأن سنوات قليلة تفصلنا عن بدء وصول منتجات البلاستيك القابل للتحلل الحيوي، بعد اكتشاف باحثين في جامعة وارويك بإنجلترا، أخيراً، طريقة لتحويل «صمغ الأشجار» الطبيعي، المدعو ليغنين، إلى بلاستيك قوي بقوالب مختلفة، وتنقل صحيفة «ديلي تلغراف»عن الباحثين اعتقادهم بأن البلاستيك القابل للتحلل الذي يمكن رميه مع فضلات الطعام، قد يصل المتاجر في غضون خمس سنوات.

وأشار رئيس الفريق البحثي في الجامعة البرفسور تيم باغ، إلى أن فريقه طور طريقة لاستخدام بكتيريا معدلة وراثيا لتحويل الصمغ إلى كيماويات مفيدة،بحيث تحول الليغنين إلى بلاستيك قابل للتحلل.