«تحالف» بين الأمير هاري و إلتون جون لمكافحة الإيدز

المصدر: لندن - رويترز

قالت مؤسسة إلتون جون الخيرية المعنية بمكافحة الإيدز إن المغني الشهير إلتون جون والأمير البريطاني هاري سيتعاونان لإطلاق «تحالف عالمي» لعلاج عدوى الإيدز بين الرجال، ولم تذكر المؤسسة تفاصيل الخطة لكنها قالت إنه سيتم الكشف عن كافة جوانبها في المؤتمر الدولي لمكافحة الإيدز والذي يعقد هذا العام في أمستردام في 24 يوليوالجاري.

والمغني الشهير البالغ من العمر 71 عاما والأمير البالغ من العمر 33 عاما من بين أبرز الناشطين في مجال مكافحة الإيدز.

وغنى جون في جنازة الأميرة ديانا والدة هاري كما حضر زفافه على الممثلة الأميركية ميغان ماركل في مايوالماضي.وقال جون إنه شارك هو والأمير في حلقة نقاشية قبل عامين عن الإيدز والشباب.